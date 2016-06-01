Компания Audinate выпустила модуль аналоговых выходов Dante. Он разработан для того, чтобы облегчить жизнь производителям в плане разработки и встраивания в своё оборудование «конечных точек» Dante. Модуль выпускается в виде небольшой печатной платы для последующего монтажа в различных небольших корпусах.





В модуле предусмотрен один вход RJ45 Dante, а также один или два симметричных аналоговых выхода. Устройство может получать многоканальные аудиоданные из сети Dante и выводить в аналоговом виде с малой задержкой через балансные выходные разъемы.





Модуль оснащен цифро-аналоговым преобразователем и поддерживает широкий диапазон частот дискретизации и битовой глубины, в т.ч. 44,1 кГц, 48 кГц (по умолчанию), и 96 кГц, а также питание через Ethernet (POE).

ПРИМЕНЕНИЕ: оснащение сетевыми возможностями Dante аудио-оборудования любых производителей.









Автор: Шарлотта Эшли

Перевод: Лев Орлов



