БИЗНЕС-НОВОСТИ

42000 СВЕТОДИОДОВ НА КОРПУСЕ LEXUS’А
СТРИМ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ XAVTEL SENATOR
НОВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОРОВ
ПРОГОЛОСУЙ В ФИНАЛЕ InAVation Awards 2017
SAMSUNG ПОКУПАЕТ HARMAN ЗА $8 МЛРД
  

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ

LECTROSONICS ВЫПУСКАЕТ МИКРО-РЕКОРДЕР
CAYMON ПРЕДЛАГАЕТ БЕЛОСНЕЖНЫЕ РЭКИ
VISION ДОБАВЛЯЕТ PoE К FREESPACE
EXTERITY ПОКАЖЕТ ARTIOSIGN НА ISE’17
AptoVision ВЫПУСКАЕТ API BlueRiver
МОДУЛЬ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ DANTE
audinate-dante-550.jpg
Компания Audinate выпустила модуль аналоговых выходов Dante. Он разработан для того, чтобы облегчить жизнь производителям в плане разработки и встраивания в своё оборудование «конечных точек» Dante. Модуль выпускается в виде небольшой печатной платы для последующего монтажа в различных небольших корпусах.

В модуле предусмотрен один вход RJ45 Dante, а также один или два симметричных аналоговых выхода. Устройство может получать многоканальные аудиоданные из сети Dante и выводить в аналоговом виде с малой задержкой через балансные выходные разъемы.

Модуль оснащен цифро-аналоговым преобразователем и поддерживает широкий диапазон частот дискретизации и битовой глубины, в т.ч. 44,1 кГц, 48 кГц (по умолчанию), и 96 кГц, а также питание через Ethernet (POE).
 
ПРИМЕНЕНИЕ: оснащение сетевыми возможностями Dante аудио-оборудования любых производителей.

Контакты компании Audinate

Автор: Шарлотта Эшли
Перевод: Лев Орлов

 
< Пред.   След. >
Назад

inavate-twitter_50.jpg twitter_50.jpg facebook_50_2.jpg

   
 

СВЕЖИЕ ВИДЕО

stream_presentation_200.png

Первая на нашем канале Full HD стрим-презентация : Александр Хорев рассказывает о преимуществах конференц-системы Xavtel Senator.

 

СВЕЖИЙ НОМЕР

so2016_150_cover.pngСентябрь-Октябрь 2016 

Скачать в PDF (7,5 МБ) 

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Advertisement
Advertisement
Яндекс.Метрика