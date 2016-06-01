РАДИОСИСТЕМЫ SENNHEISER DIGITAL 6000

Компания Sennheiser анонсировала новинку - профессиональные радиосистемы серии 6000 Digital. Здесь используются те же фирменные технологии Sennheiser, в т.ч. цифровой аудиокодек, что и в «топовой» серии Digital 9000.

Новая радиосистема состоит из 2-канального приемника, носимого и ручного передатчика, а также рэкового зарядного устройства. Поставки Digital 6000 начнутся в марте 2017 года.

Двухканальный цифровой приёмник работает в переключаемой полосе 244 МГц (диапазон 470…714 МГц), соответственно, выпускаются три модификации: 470 - 558 МГц, 550 - 638 МГц и 630 - 718 МГц. При формировании крупных радиосистем можно каскадировать без дополнительного антенного сплиттера до восьми приемников. Многоканальная система будет работать с одной парой антенн. Задержка аудиотракта системы составляет три (3) миллисекунды.





Приемники Digital 6000 снабжены индикатором Link Quality для мониторинга «выпадений» сигнала. В сложных радиочастотных средах, если сигнал сильно повреждён и это невозможно компенсировать, включается система интеллектуальной маскировки ошибок. Здесь используются интеллектуальные обучающиеся алгоритмы, заменяющие поврежденный сигнал и позволяющие Digital 6000 продолжать приём-передачу; в подобных ситуациях другие цифровые радиосистемы просто отключаются.

Для защиты данных в Digital 6000 используется переключаемый алгоритм шифрования AES 256.





ПРИМЕНЕНИЕ: концертная деятельность, туринг, конференции, корпоративный сектор.



