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OMRON ВЫПУСКАЕТ «ЛЕТУЧИЙ ДИСПЛЕЙ»
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Omron Electronic Components выходит на рынок цифровой рекламы с технологией «летучих» изображений Aerial Imaging. Продукт, основанный на фирменной технологии Spatial Projection Display (SPD), предназначен для использования в торговых центрах и транспортных терминалах.
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В нём используется всего одна прозрачная пластина и один светодиод, следовательно, его можно прикрепить к стеклу или другой гладкой поверхности. В будущем компания Omron планирует выпускать изогнутые дисплеи из плексигласа.

ПРИМЕНЕНИЕ: торговые центры и транспортные терминалы.

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СВЕЖИЕ ВИДЕО

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Первая на нашем канале Full HD стрим-презентация : Александр Хорев рассказывает о преимуществах конференц-системы Xavtel Senator.

 

СВЕЖИЙ НОМЕР

so2016_150_cover.pngСентябрь-Октябрь 2016 

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