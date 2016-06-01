OMRON ВЫПУСКАЕТ «ЛЕТУЧИЙ ДИСПЛЕЙ»

Omron Electronic Components выходит на рынок цифровой рекламы с технологией «летучих» изображений Aerial Imaging. Продукт, основанный на фирменной технологии Spatial Projection Display (SPD), предназначен для использования в торговых центрах и транспортных терминалах.

В нём используется всего одна прозрачная пластина и один светодиод, следовательно, его можно прикрепить к стеклу или другой гладкой поверхности. В будущем компания Omron планирует выпускать изогнутые дисплеи из плексигласа.





ПРИМЕНЕНИЕ: торговые центры и транспортные терминалы.



