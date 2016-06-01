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onSocial ВЕЩАЕТ НА FACEBOOK LIVE
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Компания BlueJeans Network объявила об открытии коммуникационной видеоплатформы onSocial, расширяющей возможности многопользовательского вещания через Facebook Live.

BlueJeans onSocial предоставляет физическим лицам, брендам и компаниям средства для объединения людей, создания общего опыта и его трансляции по всему миру. Теперь в Facebook Live можно общаться с помощью видео в режиме реального времени, а не просто размещать комментарии или просматривать трансляции одного человека.

BlueJeans предлагает два продукта. onSocial Personal обеспечивает вещание в прямом эфире для малого бизнеса и частных лиц (до 25 активных участников). onSocial Studio (ранее известна как BlueJeans для Facebook Live) ориентирована на корпорации и крупные бренды (до 100 активных участников) и предлагает дополнительные инструменты, в т.ч. подключение нескольких камер и «окно ведущего», а также модерацию сцен, расширенное управление камерами и техподдержку в реальном времени. Это платформа профессионального уровня для масштабных мероприятий.
 
ПРИМЕНЕНИЕ: видеокоммуникации персонального и корпоративного уровня.
 
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