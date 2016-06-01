НОВЫЕ ПАНЕЛЕИ ЛИНЕЙКИ CRESTRON TSW

С декабря с.г. компания Crestron начинает поставки нового поколения сенсорных панелей линейки TSW. Модели TSW-560, TSW-760 и TSW-1060 обеспечивают абсолютно новый уровень производительности и безопасности, однако доступны по той же или даже более низкой цене, чем панели предыдущего поколения. Прежними остаются элегантный дизайн, как и функция питания через Ethernet (PoE).

Яркость экрана и светодиодная подсветка теперь регулируются автоматически в соответствии с уровнем внешней освещенности в помещении. Ёмкостные кнопки управления с настраиваемой подсветкой расположены на рамках, в результате чего панели приобрели ещё более элегантный внешний вид, а пользовательская навигация стала более интуитивно понятной, т.к. неиспользуемые кнопки не отображаются.

Для защиты передаваемых по сети данных в новых сенсорных панелях TSW используются протоколы 802.1X, TLS, FIPS-140-2, SSH и SFTP.

Встроенный радиомаячок PinPoint позволяет выполнять бронирование помещений на основании данных об их доступности, размере, расположении и назначении. После входа пользователей в комнату приложение мгновенно подключается к системе AirMedia для проведения беспроводной презентации.

Новые панели TSW поставляются в комплекте со специальным фиксатором, с помощью которого сенсорные устройства легко крепятся на стене или другой поверхности.