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НОВЫЕ ПАНЕЛЕИ ЛИНЕЙКИ CRESTRON TSW
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С декабря с.г. компания Crestron начинает поставки нового поколения сенсорных панелей линейки TSW. Модели TSW-560, TSW-760 и TSW-1060 обеспечивают абсолютно новый уровень производительности и безопасности, однако доступны по той же или даже более низкой цене, чем панели предыдущего поколения. Прежними остаются элегантный дизайн, как и функция питания через Ethernet (PoE).
 
Яркость экрана и светодиодная подсветка теперь регулируются автоматически в соответствии с уровнем внешней освещенности в помещении. Ёмкостные кнопки управления с настраиваемой подсветкой расположены на рамках, в результате чего панели приобрели ещё более элегантный внешний вид, а пользовательская навигация стала более интуитивно понятной, т.к. неиспользуемые кнопки не отображаются.
 
Для защиты передаваемых по сети данных в новых сенсорных панелях TSW используются протоколы 802.1X, TLS, FIPS-140-2, SSH и SFTP.
 
Встроенный радиомаячок PinPoint позволяет выполнять бронирование помещений на основании данных об их доступности, размере, расположении и назначении. После входа пользователей в комнату приложение мгновенно подключается к системе AirMedia для проведения беспроводной презентации. 
 
Новые панели TSW поставляются в комплекте со специальным фиксатором, с помощью которого сенсорные устройства легко крепятся на стене или другой поверхности.
 
ПРИМЕНЕНИЕ: корпоративные переговорные комнаты и учебные аудитории.
 
Контакты компании Crestron
 
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so2016_150_cover.pngСентябрь-Октябрь 2016 

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