СТРИМ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ XAVTEL SENATOR

В четверг, 8 декабря 2016 года, в 12:00 на канале InAVateTV начнется онлайн-презентация конференц-системы Xavtel Senator. Презентация пройдет в довольно новом для AV-индустрии формате — прямая стрим-трансляция в HD-качестве. При технической поддержке компании AVStream, прямо из шоу-рума Xavtel Communication Russia, с использованием нескольких HD-камер, директор по маркетингу Александр Хорев расскажет о новинке российского рынка конференц-технологий, а затем соберёт и запустит систему в прямом эфире.

Формат презентации предполагает интерактив. При этом вы сможете задать свои вопросы не только через привычный чат, но и с помощью звонков в прямой эфир, которые будет принимать наша конференц-система. Таким образом вы сможете оценить качество передачи звука и работы фирменного алгоритма подавления акустического эха RAPIDO.

Не пропустите столь необычное мероприятие! Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сделать его интересным и познавательным.





Стать участником нашей презентации вы можете, перейдя по ссылке на форму регистрации





За сутки до начала мы вышлем на указанный вами адрес ссылку на стрим.





Ждем вас 8 декабря, 2016 года, в 12:00.

Не пропустите!