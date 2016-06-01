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СТРИМ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ XAVTEL SENATOR
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В четверг, 8 декабря 2016 года, в 12:00 на канале InAVateTV начнется онлайн-презентация конференц-системы Xavtel Senator. Презентация пройдет в довольно новом для AV-индустрии формате — прямая стрим-трансляция в HD-качестве. При технической поддержке компании AVStream, прямо из шоу-рума Xavtel Communication Russia, с использованием нескольких HD-камер, директор по маркетингу Александр Хорев расскажет о новинке российского рынка конференц-технологий, а затем соберёт и запустит систему в прямом эфире.
 
Формат презентации предполагает интерактив. При этом вы сможете задать свои вопросы не только через привычный чат, но и с помощью звонков в прямой эфир, которые будет принимать наша конференц-система. Таким образом вы сможете оценить качество передачи звука и работы фирменного алгоритма подавления акустического эха RAPIDO.
 
Не пропустите столь необычное мероприятие! Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сделать его интересным и познавательным.

Стать участником нашей презентации вы можете, перейдя по ссылке на форму регистрации.

За сутки до начала мы вышлем на указанный вами адрес ссылку на стрим.

Ждем вас 8 декабря, 2016 года, в 12:00.
Не пропустите! 
 
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СВЕЖИЕ ВИДЕО

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Первая на нашем канале Full HD стрим-презентация : Александр Хорев рассказывает о преимуществах конференц-системы Xavtel Senator.

 

СВЕЖИЙ НОМЕР

so2016_150_cover.pngСентябрь-Октябрь 2016 

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