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СТРИМ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ XAVTEL SENATOR
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НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ

LECTROSONICS ВЫПУСКАЕТ МИКРО-РЕКОРДЕР
CAYMON ПРЕДЛАГАЕТ БЕЛОСНЕЖНЫЕ РЭКИ
VISION ДОБАВЛЯЕТ PoE К FREESPACE
EXTERITY ПОКАЖЕТ ARTIOSIGN НА ISE’17
AptoVision ВЫПУСКАЕТ API BlueRiver
DAKTRONICS ПОКАЖЕТ НА ISE’17 UHD LED
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Компания Daktronics продемонстрирует на выставке ISE 2017 «плиточные» дисплеи UHD LED 4 мм и контроллеры видеостен. В управляющем оборудовании компании используется платформа Daktronics Precision Current Control (PCC), контролирующая энергопотребление каждой группы светодиодов.
На выставке также покажут новый алгоритм рендеринга «принудительная перспектива», который создает иллюзию 3D-контента на 2D дисплеях.

Стенд Daktronics на выставке ISE 2017: 8-263.

Контакты компании Daktronics

 
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СВЕЖИЕ ВИДЕО

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Первая на нашем канале Full HD стрим-презентация : Александр Хорев рассказывает о преимуществах конференц-системы Xavtel Senator.

 

СВЕЖИЙ НОМЕР

so2016_150_cover.pngСентябрь-Октябрь 2016 

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