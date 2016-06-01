DAKTRONICS ПОКАЖЕТ НА ISE’17 UHD LED

Компания Daktronics продемонстрирует на выставке ISE 2017 «плиточные» дисплеи UHD LED 4 мм и контроллеры видеостен. В управляющем оборудовании компании используется платформа Daktronics Precision Current Control (PCC), контролирующая энергопотребление каждой группы светодиодов. На выставке также покажут новый алгоритм рендеринга «принудительная перспектива», который создает иллюзию 3D-контента на 2D дисплеях.

Стенд Daktronics на выставке ISE 2017: 8-263 .

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