LUMENS ИНТЕГРИРУЕТСЯ С NEWTEK

Lumens Integration объявила о поддержке программно-управляемых IP-процессов с использованием ПО NewTek Connect Pro. Это откроет возможность с помощью интерфейса сетевых устройств (NDI) распознавать IP-камеры Lumens VC-A20p HD PTZ в качестве источника для других поддерживающих NDI-приложений и устройств в стандартной сети Ethernet.





Во второй версии NDI NewTek есть дополнительные возможности, комплект SDK будет доступен в IV квартале 2016 года бесплатно для любой компании, стремящейся организовать IP-технологические процессы внутри своей организации или в разрабатываемых коммерческих продуктах и приложениях.



