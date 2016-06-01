БИЗНЕС-НОВОСТИ

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НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ

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VISION ДОБАВЛЯЕТ PoE К FREESPACE
EXTERITY ПОКАЖЕТ ARTIOSIGN НА ISE’17
AptoVision ВЫПУСКАЕТ API BlueRiver
LUMENS ИНТЕГРИРУЕТСЯ С NEWTEK
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Lumens Integration объявила о поддержке программно-управляемых IP-процессов с использованием ПО NewTek Connect Pro. Это откроет возможность с помощью интерфейса сетевых устройств (NDI) распознавать IP-камеры Lumens VC-A20p HD PTZ в качестве источника для других поддерживающих NDI-приложений и устройств в стандартной сети Ethernet.

Во второй версии NDI NewTek есть дополнительные возможности, комплект SDK будет доступен в IV квартале 2016 года бесплатно для любой компании, стремящейся организовать IP-технологические процессы внутри своей организации или в разрабатываемых коммерческих продуктах и приложениях.

Контакты компании Lumens
 
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СВЕЖИЕ ВИДЕО

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Первая на нашем канале Full HD стрим-презентация : Александр Хорев рассказывает о преимуществах конференц-системы Xavtel Senator.

 

СВЕЖИЙ НОМЕР

so2016_150_cover.pngСентябрь-Октябрь 2016 

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