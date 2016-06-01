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ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ АС Ohm СЕРИИ BR
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Компания Ohm объявила о начале производства инсталляционной серии акустических систем в корпусах из 18-мм березовой фанеры. BR-Series оснащены рёбрами жёсткости, предназначенными для предотвращения вибраций в корпусах, а также монтажными узлами для различных типов креплений. В серии пять моделей широкополосных АС (BRT-6, 8, 10, 12 и 15), а также несколько сабвуферов.

В моделях 8-15 предусмотрены поворотные рупоры, которые позволяют размещать АС горизонтально.

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Первая на нашем канале Full HD стрим-презентация : Александр Хорев рассказывает о преимуществах конференц-системы Xavtel Senator.

 

СВЕЖИЙ НОМЕР

so2016_150_cover.pngСентябрь-Октябрь 2016 

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