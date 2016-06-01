НОВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОРОВ

На ноябрьской 2016 года конференции I/ITSEC в Орландо (США) объявлено об открытии новой компании-производителя проекторов Norxe (Норвегия). Она ориентирована на приложения высшей категории качества, включая моделирование и медицину.





В компании со штаб-квартирой в г. Фредрикстад работает опытная команда, среди участников — Йорн Эриксен (Jørn Eriksen), основатель Projectiondesign (компания-производитель проекторов, проданная Barco в 2012 году).





Премьерой Norxe станет серия проекторов P-Series с твердотельными светодиодными источниками, предназначенная для моделирования, аттракционов виртуальной и дополненной реальности, ситуационных центров, постпроизводства ТВ- и кинопрограмм, а также медицины.





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