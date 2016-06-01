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НОВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОРОВ
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На ноябрьской 2016 года конференции I/ITSEC в Орландо (США) объявлено об открытии новой компании-производителя проекторов Norxe (Норвегия). Она ориентирована на приложения высшей категории качества, включая моделирование и медицину.

В компании со штаб-квартирой в г. Фредрикстад работает опытная команда, среди участников — Йорн Эриксен (Jørn Eriksen), основатель Projectiondesign (компания-производитель проекторов, проданная Barco в 2012 году).

Премьерой Norxe станет серия проекторов P-Series с твердотельными светодиодными источниками, предназначенная для моделирования, аттракционов виртуальной и дополненной реальности, ситуационных центров, постпроизводства ТВ- и кинопрограмм, а также медицины.

Контакты компании Norxe

 
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Первая на нашем канале Full HD стрим-презентация : Александр Хорев рассказывает о преимуществах конференц-системы Xavtel Senator.

 

СВЕЖИЙ НОМЕР

so2016_150_cover.pngСентябрь-Октябрь 2016 

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