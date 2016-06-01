НОВЫЙ ВИДЕОМИКШЕР ROLAND VR-4HD

Компания Roland выпустила портативный АВ-микшер VR-4HD, объединяющий в одном корпусе цифровой аудиомикшер, видеокоммутатор, мульти-вьюер с сенсорным экраном и USB видео/аудио интерфейс для потоковой передачи.





Выполненный в концепции «всё-в-одном», АВ-микшер формата HD оборудован интерфейсом USB 3.0 для записи и передачи потокового видео. Производитель называет VR-4HD «законченной HD-студией в компактном корпусе, который заменяет несколько различных компонентов АВ-комплекса.





Предполагается, что устройством управляет один человек. VR-4HD позволяет переключать источники видео, микшировать звук и видео, использовать современные алгоритмы цифровой обработки сигналов (DSP) наряду с аппаратными фейдерами, физическими кнопками и сенсорным интерфейсом управления.





ПРИМЕНЕНИЕ : школы, церкви, спортивные и корпоративные мероприятия, учебные сессии и проч.



