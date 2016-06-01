ПО LYNX 5 ДЛЯ СЕНСОРНЫХ ДИСПЛЕЕВ

Компания Clevertouch поставит программное обеспечение Lynx 5 во все модели своих интерактивных сенсорных дисплеев. Действующие владельцы дисплеев могут перейти на Lynx 5 бесплатно непосредственно с устройств Clevertouch (моделей Plus, V Series и Pro) или с помощью подключенного ПК.





Lynx 5 в пять раз быстрее, чем предыдущие версии, может читать ранее несовместимые форматы файлов и включает в себя медиа-менеджер, меню быстрого управления инструментами и панель учебных материалов.





Преподаватели могут использовать медиа-менеджер, чтобы вставлять видео прямо в учебные материалы, не открывая контент во внешнем браузере. Кроме того, в уроки можно включать видеофайлы с YouTube или веб-камер, к этим материалам можно добавлять аннотации. Панель учебных материалов даёт доступ к последним урокам и позволяет открывать одновременно несколько уроков, а также переключаться между ними. Кроме того, Lynx 5 поддерживает контент с разрешением Ultra HD 4K.





В программное обеспечение встроен фильтр ненормативной лексики.

Обновления для ПО будет отображаться на главном экране Lynx 5 в режиме реального времени.