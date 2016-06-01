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AptoVision ВЫПУСКАЕТ API BlueRiver
AptoVision ВЫПУСКАЕТ API BlueRiver
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AptoVision анонсировала API BlueRiver, обеспечивающее разработчикам возможности доступа к чипсетам серии BlueRiver NT+ (АВ-через-IP). Компания покажет API и чипсеты на своем стенде 12-H55 на выставке ISE 2017.
 
Джастин Кеннингтон (Justin Kennington), директор по маркетингу AptoVision, говорит: «BlueRiver API предоставляет собой набор простых команд, протоколов и инструментов для управления сложными задачами, призванный облегчить труд разработчиков по программированию их собственных приложений».

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Первая на нашем канале Full HD стрим-презентация : Александр Хорев рассказывает о преимуществах конференц-системы Xavtel Senator.

 

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so2016_150_cover.pngСентябрь-Октябрь 2016 

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