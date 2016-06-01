AptoVision ВЫПУСКАЕТ API BlueRiver

AptoVision анонсировала API BlueRiver, обеспечивающее разработчикам возможности доступа к чипсетам серии BlueRiver NT+ (АВ-через-IP). Компания покажет API и чипсеты на своем стенде 12-H55 на выставке ISE 2017. Джастин Кеннингтон (Justin Kennington), директор по маркетингу AptoVision, говорит: «BlueRiver API предоставляет собой набор простых команд, протоколов и инструментов для управления сложными задачами, призванный облегчить труд разработчиков по программированию их собственных приложений».

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