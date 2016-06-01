EXTERITY ПОКАЖЕТ ARTIOSIGN НА ISE’17

Компания Exterity, специализирующаяся на IP-видео и Digital Signage, продемонстрирует на выставке ISE 2017 обновлённую систему ArtioSign и 4K-кодер AvediaStream.

Новые функции ArtioSign включают в себя алгоритмы планирования и управления. К кодерам AvediaStream и системе мобильной видеоподдержки ArtioPortal, ориентированной на стадионы, образование, индустрию гостеприимства и корпоративный сектор, будет добавлена профессиональная технология HDCP.

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