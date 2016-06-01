БИЗНЕС-НОВОСТИ

42000 СВЕТОДИОДОВ НА КОРПУСЕ LEXUS’А
СТРИМ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ XAVTEL SENATOR
НОВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОРОВ
ПРОГОЛОСУЙ В ФИНАЛЕ InAVation Awards 2017
SAMSUNG ПОКУПАЕТ HARMAN ЗА $8 МЛРД
  

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ

LECTROSONICS ВЫПУСКАЕТ МИКРО-РЕКОРДЕР
CAYMON ПРЕДЛАГАЕТ БЕЛОСНЕЖНЫЕ РЭКИ
VISION ДОБАВЛЯЕТ PoE К FREESPACE
EXTERITY ПОКАЖЕТ ARTIOSIGN НА ISE’17
AptoVision ВЫПУСКАЕТ API BlueRiver
EXTERITY ПОКАЖЕТ ARTIOSIGN НА ISE’17
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Компания Exterity, специализирующаяся на IP-видео и Digital Signage, продемонстрирует на выставке ISE 2017 обновлённую систему ArtioSign и 4K-кодер AvediaStream.

Новые функции ArtioSign включают в себя алгоритмы планирования и управления. К кодерам AvediaStream и системе мобильной видеоподдержки ArtioPortal, ориентированной на стадионы, образование, индустрию гостеприимства и корпоративный сектор, будет добавлена профессиональная технология HDCP.

Контакты компании Exterity

 
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СВЕЖИЕ ВИДЕО

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Первая на нашем канале Full HD стрим-презентация : Александр Хорев рассказывает о преимуществах конференц-системы Xavtel Senator.

 

СВЕЖИЙ НОМЕР

so2016_150_cover.pngСентябрь-Октябрь 2016 

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