VISION ДОБАВЛЯЕТ PoE К FREESPACE

Vision обновила систему бронирования помещений Freespace поддержкой аппаратного обеспечения LG и питания через Ethernet (PoE). Обновление предназначено для облегчения прокладки кабелей. 10-дюймовая сенсорная панель LG работает под управлением Android и предназначена для цифровых информационно-рекламных систем.





На экране Freespace отображается календарь бронирования помещения, поддерживается функционал пальцевого увеличения/уменьшения размеров изображения. Приложение поддерживает различные календари, включая Office 365 и Google Apps. Freespace поставляется предварительно установленным на сенсорные панели, все настройки выполняются на сервере календарной системы.

Продукт вышел в финал Конкурса Технологий премии InAVation Awards, которая пройдет на выставке ISE 2017.



