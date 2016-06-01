БИЗНЕС-НОВОСТИ

42000 СВЕТОДИОДОВ НА КОРПУСЕ LEXUS’А
СТРИМ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ XAVTEL SENATOR
НОВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОРОВ
ПРОГОЛОСУЙ В ФИНАЛЕ InAVation Awards 2017
SAMSUNG ПОКУПАЕТ HARMAN ЗА $8 МЛРД
  

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ

LECTROSONICS ВЫПУСКАЕТ МИКРО-РЕКОРДЕР
CAYMON ПРЕДЛАГАЕТ БЕЛОСНЕЖНЫЕ РЭКИ
VISION ДОБАВЛЯЕТ PoE К FREESPACE
EXTERITY ПОКАЖЕТ ARTIOSIGN НА ISE’17
AptoVision ВЫПУСКАЕТ API BlueRiver
VISION ДОБАВЛЯЕТ PoE К FREESPACE
vision-freespace_550.jpg
Vision обновила систему бронирования помещений Freespace поддержкой аппаратного обеспечения LG и питания через Ethernet (PoE). Обновление предназначено для облегчения прокладки кабелей. 10-дюймовая сенсорная панель LG работает под управлением Android и предназначена для цифровых информационно-рекламных систем.

На экране Freespace отображается календарь бронирования помещения, поддерживается функционал пальцевого увеличения/уменьшения размеров изображения. Приложение поддерживает различные календари, включая Office 365 и Google Apps. Freespace поставляется предварительно установленным на сенсорные панели, все настройки выполняются на сервере календарной системы.
 
Продукт вышел в финал Конкурса Технологий премии InAVation Awards, которая пройдет на выставке ISE 2017.

Контакты компании Vision
 
< Пред.   След. >
Назад

inavate-twitter_50.jpg twitter_50.jpg facebook_50_2.jpg

   
 

СВЕЖИЕ ВИДЕО

stream_presentation_200.png

Первая на нашем канале Full HD стрим-презентация : Александр Хорев рассказывает о преимуществах конференц-системы Xavtel Senator.

 

СВЕЖИЙ НОМЕР

so2016_150_cover.pngСентябрь-Октябрь 2016 

Скачать в PDF (7,5 МБ) 

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Advertisement
Advertisement
Яндекс.Метрика