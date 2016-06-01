LECTROSONICS ВЫПУСКАЕТ МИКРО-РЕКОРДЕР

Lectrosonics выпустила цифровой микро-рекордер PDR (Personal Digital Recorder) для профессионального использования. Устройство используется в ситуациях, где расстояние до источника сигнала слишком велико или невозможно использовать беспроводной микрофон. Рекордер может «путешествовать» вместе с источником и захватывать звук с профессиональным качеством, в т.ч. синхронизированно с тайм-кодом.

Устройство записывает файлы в формате .wav (Broadcast Wave File) с разрешением 24 бит и частотой дискретизации 48 кГц на карту Micro SD (HC типа).

Устройство может подчиняться источнику внешнего тайм-кода через стандартный 5-контактный разъем Lemo. Гнездо для наушников позволяет контролировать входной сигнал или прослушивать ранее записанные файлы.

Входной разъем отраслевого стандарта TA5M принимает любой сигнал микрофонного или линейного уровня, а также обеспечивает напряжение смещения для электретных петличных микрофонов. Коммутация совместима с профессиональными беспроводными передатчиками Lectrosonics со входами типа servo bias.

Установка и настройка устройства выполняется через интуитивно понятный интерфейс с клавиатурой и ЖК-дисплеем. Корпус изготовлен из алюминия. Питание в течение более шести часов обеспечивает одна литиевая батарея типа ААА.





Характеристики: АЧХ 20…20 кГц, сигнал/шум 105 дБ (А) (в режиме HD моно), К.Н.И. <0.035%, габариты 60 x 54 x 17 мм, вес 71 г с батареей.





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