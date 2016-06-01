CAYMON ПРЕДЛАГАЕТ БЕЛОСНЕЖНЫЕ РЭКИ

Caymon представила серию настенных рэков белого цвета, предназначенных для использования в офисных пространствах. Новинки дополняют модели WPR406 и WPR409 (шесть и девять посадочных мест соответственно).





Том Ван де Санде (Tom Van de Sande), менеджер по маркетингу Caymon, говорит: «В контексте сценического оборудования черные рэковые стойки являются очевидным выбором, но 90% офисных стен — белые, и идея выпутить белые стойки имеет смысл. Наша «белая серия» WPR намного лучше вписывается в офисную среду, где в основном и будет использоваться».





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