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CAYMON ПРЕДЛАГАЕТ БЕЛОСНЕЖНЫЕ РЭКИ
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Caymon представила серию настенных рэков белого цвета, предназначенных для использования в офисных пространствах. Новинки дополняют модели WPR406 и WPR409 (шесть и девять посадочных мест соответственно).

Том Ван де Санде (Tom Van de Sande), менеджер по маркетингу Caymon, говорит: «В контексте сценического оборудования черные рэковые стойки являются очевидным выбором, но 90% офисных стен — белые, и идея выпутить белые стойки имеет смысл. Наша «белая серия» WPR намного лучше вписывается в офисную среду, где в основном и будет использоваться».

Контакты компании Caymon

 
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Первая на нашем канале Full HD стрим-презентация : Александр Хорев рассказывает о преимуществах конференц-системы Xavtel Senator.

 

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so2016_150_cover.pngСентябрь-Октябрь 2016 

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