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42000 СВЕТОДИОДОВ НА КОРПУСЕ LEXUS’А
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42000 СВЕТОДИОДОВ НА КОРПУСЕ LEXUS’А

Для продвижения своего нового салонного автомобиля японский автоконцерн Lexus создала концепт-кар LIT IS, покрытый 41999 программируемыми светодиодами. При полном освещении автомобиль способен «выдавать» освещение яркостью 175000 люменов. Светодиоды могут изменять цвет и яркость в ответ на человеческие жесты и музыку в одном из трёх режимов взаимодействия: Attract (привлечение), Music (Музыка) и Gesture (Жест).

В режиме Attract демонстрируется цикл красочной графики, которая подчеркивает дизайн автомобиля.
В режиме Music светодиоды будут реагировать на музыку, например, мигать в синхронизации с любой песней.
Режим Gesture позволяет анимировать светодиоды с помощью жестов и игровой консоли.

Каждый из 41999 светодиодов был установлен вручную. Если их поместить в линию, её длина составит 800 метров.
 
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Первая на нашем канале Full HD стрим-презентация : Александр Хорев рассказывает о преимуществах конференц-системы Xavtel Senator.

 

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so2016_150_cover.pngСентябрь-Октябрь 2016 

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