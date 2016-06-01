42000 СВЕТОДИОДОВ НА КОРПУСЕ LEXUS’А





Для продвижения своего нового салонного автомобиля японский автоконцерн Lexus создала концепт-кар LIT IS, покрытый 41999 программируемыми светодиодами. При полном освещении автомобиль способен «выдавать» освещение яркостью 175000 люменов. Светодиоды могут изменять цвет и яркость в ответ на человеческие жесты и музыку в одном из трёх режимов взаимодействия: Attract (привлечение), Music (Музыка) и Gesture (Жест).





В режиме Attract демонстрируется цикл красочной графики, которая подчеркивает дизайн автомобиля.

В режиме Music светодиоды будут реагировать на музыку, например, мигать в синхронизации с любой песней.

Режим Gesture позволяет анимировать светодиоды с помощью жестов и игровой консоли.





Каждый из 41999 светодиодов был установлен вручную. Если их поместить в линию, её длина составит 800 метров.