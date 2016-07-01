ШЕСТЬ РУССКИХ ПРОЕКТОВ В ФИНАЛЕ!

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Опубликован список финалистов Конкурса Проектов премии INAVATION AWARDS 2017. В нём шесть российских компаний с восемью проектами: несколько компаний подали заявки больше чем в одной номинации. Финалистов выбирало компетентное жюри, состоящее из специалистов в различных отраслях профессиональной АВ-индустрии в регионе EMEA. Несколько компаний — Polymedia, proAV, Telmaco, AV Media и Snelling — подали заявки сразу в нескольких номинациях.
Многие участники отметили более высокие требования жюри к заявкам в этом году. В результате некоторые вполне достойные проекты не вошли в список финалистов, т.к. соискатели не соблюли сроки подачи, а некоторые номинации были уже «переполнены». Судьи же в свою очередь отметили, что самые успешные заявки этого года описывали весь процесс инсталляции, подкрепляя текст списком используемого оборудования.
В этом году заявки подали компании из 17 стран, представляющих весь регион EMEA. Особенно заметную активность проявили представители Великобритании, России и Германии. В номинациях «Корпоративный сектор» и «Образовательный сектор» проекты компаний из этих стран преобладают. В номинации «Международный проект» получены заявки из Северной Америки, Южной Америки, Азии и Австралии.
В финал Конкурса Проектов вышли:
Ситуационные центры
Antycip Simulation – Центр обслуживания JCB (Великобритания);
AV Media - Оперативные отделы департамента защиты населения в чрезвычайных ситуациях (Чехия);
Polymedia Казахстан - ситуационный центр Атырауской области (Казахстан);
Telmaco – Диспетчерская эгейской автострады (Греция)
Корпоративный сектор
Atanor - Бизнес-центр Ростелеком (Россия);
Avensys / VHQ – Штаб-квартира Virgin Atlantic и Virgin Holidays (Великобритания);
Avilex - Система ситуационных и аналитических центров компании EASTCoal (Россия);
Feltech - Инновационный центр Verizon (Великобритания);
Focus 21 – Офис Omers, Лондон (Великобритания);
Niavac - Штаб-квартира Cayan (Великобритания);
proAV / Aviva - Проект Swan (Великобритания);
Snelling Business Systems – Конгресс-центр Savoy Place (Великобритания)
Образовательный сектор
Delight 2000 - НИТУ МИСиС (Россия);
Polymedia – Академия Талантов (Россия);
proAV - Школа ветеринарной медицины Университета Суррея (Великобритания);
Pure Audio Visual - Стаффордширский университет (Великобритания);
Reflex и Hewshott International - Проекта «Наука Строительства» в Университете Хартфордшира (Великобритания);
Saville Audio Visual – Комплекс Spark в Университете Саутгемптона (Великобритания);
Snelling Business Systems и Hewshott International - Школа госуправления им. Блаватника Оксфордского университета (Великобритания);
Stouenborg – Комплекс Maersk в Копенгагенском университете (Дания).
Государственный сектор
AV Media - оперативный центр Президиума Полиции (Чехия);
Avilex - Военно-патриотический парк Армии РФ (Россия);
Avitech - Палата депутатов Румынского парламента (Румыния);
Croc Incorporated – Московские суды общей юрисдикции (Россия);
Egyptian Engineering Projects – Египетское Народное Собрание (Египет);
Jacot Audiovisueel – Ежегодные Межпарламентские встречи Президента ЕС (Нидерланды);
Media-tek – Система безопасности суда Stadelheim (Германия);
Projection Nouvelle – Зал ОАЭ, ООН (Швейцария).
Здравоохранение
Jones AV - Das Bank (Великобритания);
proAV – Институт Фрэнсиса Крика (Великобритания);
Polycom - Детская больница Красного Креста (Южная Африка);
Avaya - Больница св.Иосифа в Вейсбадене (Германия).
Отдых и развлечения
Autograph Sales & Installations - Концертный зал г. Перт (Великобритания);
Hartmann Mathias und Partner / BFE Studio und Medien Systeme – Центр «Берингер Ингельхайм» (Германия);
INTE - Стадионы для ЧМ по футболу U17 УЕФА (Иордания);
Polymedia – Сценография рок-оперы «Преступление и наказание» в Театре Мьюзикла (Россия);
Sangalli Tecnologie – Кинотеатр Arcadia Melzo (Италия);
SNEF - Parc Olympique Lyonnais (Франция)
Telmaco - Культурный центр фонда Ставроса Ниаркоса (SNFCC) (Греция);
Visual Systems Sales Ltd / Myriad Audio Visual Group – Исторический парк Corporate Entertainment venue Listed Stately Home and Grounds (Великобритания).
Оснащение мероприятий
ART Polymedia - Годовое общее собрание акционеров Сбербанка (Россия);
AV Media - фестиваль Signal 2015 (Чехия);
Big Screen Show - Dota 2: крупнейшее в России кибер-шоу (Россия);
Университет технологий Кейптауна - Выпускной бал старшекурсников (Южная Африка);
Europalco – Видеомэппинг в Лиссабоне (Португалия)
IMC Productions – Трамвай по имени Hyundai (UK);
Maxin10sity – Презентация светового шоу Audi Late Show Light (Германия);
The Projection Studio - Королевский Эдинбургский парад военных оркестров (Великобритания).
Розничная торговля
AVL - Магазин IntelliGent (Италия);
Beaver Group / ExCeL London – киоски White Label F&B (Великобритания);
Toyota (Panasonic) – Переоснащение демонстрационных залов Toyota Europe (Европа);
Questek Advanced Technologies - Центр обслуживания клиентов Telkom (Южная Африка).
Транспорт
Delta Sound – Skybridge в аэропорту Gatwick;
Holovis - Hyundai FanDome на станции Kings Cross;
Visualab Media – видеостена в аэропорту Бристоля;
Visualise – VR-аттракцион для зала ожидания авиакомпании Thomas Cook.
Музеи и выставки
3P Technologies – Выставка «Дэвид Боуи жив» (Италия);
A3V - Музейный комплекс «Куликово поле» (Россия);
AV Media - Национальный технический музей (Чехия);
Kraftwerk Living Technologies / Macom – Экспозиция «Мир BMW» (Германия);
Stouenborg - Музей «Рок в Дании» (Дания);
Tate - Проект «Тейт» (Великобритания);
Telmaco / Erlebnis – Выставка Europa Experience (Германия);
Tinker Imagineers – Выставка компании Nestle (Швейцария).
Международные проекты
AACK – Баптистская церковь Yoido (Южная Корея);
Broadcast Professional - Национальный музей Сингапура (Сингапур);
Hewshott International / Rutledge AV - Верховный суд и Государственный Административный трибунал (Австралия);
InDesign Technologies - Департамент образования г. Хобарт (Австралия);
Integrated Audio Visual – Штаб-квартира Global Healthcare (Индия);
M/S Play - Штаб-квартира D'Decor Home Ideas (Индия);
One Way Media Solutions – Церковь New Life в кампусе Dublin (США);
Vichai - Allen & Overy (Таиланд)
Приз InfoComm Standards
Avilex - Система ситуационных и аналитических центров EASTCoal компании (Россия);
Egyptian Engineering Projects – Египетское Народное Собрание (Египет);
Integrated Audio Visual – Штаб-квартира Global Healthcare (Индия);
Projection Nouvelle – Зал ОАЭ в ООН (Швейцария).
Консультант / ГИП года
Пит Даншир (Pete Dunsire), Tate;
Андерс Хёрлик Йоргенсен (Anders Hørlyk Jørgensen), Stouenborg;
Питер Хант (Peter Hunt), Hewshott International;
Роб Пол (Rob Paul), LCI Productions
Церемония награждения победителей пройдёт в Амстердаме по окончании первого дня работы выставки ISE 2017.
Стоимость билетов на церимонию: 350 евро на одного человека, 2700 Евро за столик на 10 человек.
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