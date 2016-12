ШЕСТЬ РУССКИХ ПРОЕКТОВ В ФИНАЛЕ!

Опубликован список финалистов Конкурса Проектов премии INAVATION AWARDS 2017. В нём шесть российских компаний с восемью проектами: несколько компаний подали заявки больше чем в одной номинации. Финалистов выбирало компетентное жюри, состоящее из специалистов в различных отраслях профессиональной АВ-индустрии в регионе EMEA. Несколько компаний — Polymedia, proAV, Telmaco, AV Media и Snelling — подали заявки сразу в нескольких номинациях.

Многие участники отметили более высокие требования жюри к заявкам в этом году. В результате некоторые вполне достойные проекты не вошли в список финалистов, т.к. соискатели не соблюли сроки подачи, а некоторые номинации были уже «переполнены». Судьи же в свою очередь отметили, что самые успешные заявки этого года описывали весь процесс инсталляции, подкрепляя текст списком используемого оборудования.

В этом году заявки подали компании из 17 стран, представляющих весь регион EMEA. Особенно заметную активность проявили представители Великобритании, России и Германии. В номинациях «Корпоративный сектор» и «Образовательный сектор» проекты компаний из этих стран преобладают. В номинации «Международный проект» получены заявки из Северной Америки, Южной Америки, Азии и Австралии.

В финал Конкурса Проектов вышли: Ситуационные центры Antycip Simulation – Центр обслуживания JCB (Великобритания); AV Media - Оперативные отделы департамента защиты населения в чрезвычайных ситуациях (Чехия); Polymedia Казахстан - ситуационный центр Атырауской области (Казахстан); Telmaco – Диспетчерская эгейской автострады (Греция)

Корпоративный сектор Atanor - Бизнес-центр Ростелеком (Россия); Avensys / VHQ – Штаб-квартира Virgin Atlantic и Virgin Holidays (Великобритания); Avilex - Система ситуационных и аналитических центров компании EASTCoal (Россия); Feltech - Инновационный центр Verizon (Великобритания); Focus 21 – Офис Omers, Лондон (Великобритания); Niavac - Штаб-квартира Cayan (Великобритания); proAV / Aviva - Проект Swan (Великобритания); Snelling Business Systems – Конгресс-центр Savoy Place (Великобритания)

Образовательный сектор Delight 2000 - НИТУ МИСиС (Россия); Polymedia – Академия Талантов (Россия); proAV - Школа ветеринарной медицины Университета Суррея (Великобритания); Pure Audio Visual - Стаффордширский университет (Великобритания); Reflex и Hewshott International - Проекта «Наука Строительства» в Университете Хартфордшира (Великобритания); Saville Audio Visual – Комплекс Spark в Университете Саутгемптона (Великобритания); Snelling Business Systems и Hewshott International - Школа госуправления им. Блаватника Оксфордского университета (Великобритания); Stouenborg – Комплекс Maersk в Копенгагенском университете (Дания).

Государственный сектор AV Media - оперативный центр Президиума Полиции (Чехия); Avilex - Военно-патриотический парк Армии РФ (Россия); Avitech - Палата депутатов Румынского парламента (Румыния); Croc Incorporated – Московские суды общей юрисдикции (Россия); Egyptian Engineering Projects – Египетское Народное Собрание (Египет); Jacot Audiovisueel – Ежегодные Межпарламентские встречи Президента ЕС (Нидерланды); Media-tek – Система безопасности суда Stadelheim (Германия); Projection Nouvelle – Зал ОАЭ, ООН (Швейцария).

Здравоохранение Jones AV - Das Bank (Великобритания); proAV – Институт Фрэнсиса Крика (Великобритания); Polycom - Детская больница Красного Креста (Южная Африка); Avaya - Больница св.Иосифа в Вейсбадене (Германия).

Отдых и развлечения Autograph Sales & Installations - Концертный зал г. Перт (Великобритания); Hartmann Mathias und Partner / BFE Studio und Medien Systeme – Центр «Берингер Ингельхайм» (Германия); INTE - Стадионы для ЧМ по футболу U17 УЕФА (Иордания); Polymedia – Сценография рок-оперы «Преступление и наказание» в Театре Мьюзикла (Россия); Sangalli Tecnologie – Кинотеатр Arcadia Melzo (Италия); SNEF - Parc Olympique Lyonnais (Франция) Telmaco - Культурный центр фонда Ставроса Ниаркоса (SNFCC) (Греция); Visual Systems Sales Ltd / Myriad Audio Visual Group – Исторический парк Corporate Entertainment venue Listed Stately Home and Grounds (Великобритания).

Оснащение мероприятий ART Polymedia - Годовое общее собрание акционеров Сбербанка (Россия); AV Media - фестиваль Signal 2015 (Чехия); Big Screen Show - Dota 2: крупнейшее в России кибер-шоу (Россия); Университет технологий Кейптауна - Выпускной бал старшекурсников (Южная Африка); Europalco – Видеомэппинг в Лиссабоне (Португалия) IMC Productions – Трамвай по имени Hyundai (UK); Maxin10sity – Презентация светового шоу Audi Late Show Light (Германия); The Projection Studio - Королевский Эдинбургский парад военных оркестров (Великобритания).

Розничная торговля AVL - Магазин IntelliGent (Италия); Beaver Group / ExCeL London – киоски White Label F&B (Великобритания); Toyota (Panasonic) – Переоснащение демонстрационных залов Toyota Europe (Европа); Questek Advanced Technologies - Центр обслуживания клиентов Telkom (Южная Африка).

Транспорт Delta Sound – Skybridge в аэропорту Gatwick; Holovis - Hyundai FanDome на станции Kings Cross; Visualab Media – видеостена в аэропорту Бристоля; Visualise – VR-аттракцион для зала ожидания авиакомпании Thomas Cook.

Музеи и выставки 3P Technologies – Выставка «Дэвид Боуи жив» (Италия); A3V - Музейный комплекс «Куликово поле» (Россия); AV Media - Национальный технический музей (Чехия); Kraftwerk Living Technologies / Macom – Экспозиция «Мир BMW» (Германия); Stouenborg - Музей «Рок в Дании» (Дания); Tate - Проект «Тейт» (Великобритания); Telmaco / Erlebnis – Выставка Europa Experience (Германия); Tinker Imagineers – Выставка компании Nestle (Швейцария).

Международные проекты AACK – Баптистская церковь Yoido (Южная Корея); Broadcast Professional - Национальный музей Сингапура (Сингапур); Hewshott International / Rutledge AV - Верховный суд и Государственный Административный трибунал (Австралия); InDesign Technologies - Департамент образования г. Хобарт (Австралия); Integrated Audio Visual – Штаб-квартира Global Healthcare (Индия); M/S Play - Штаб-квартира D'Decor Home Ideas (Индия); One Way Media Solutions – Церковь New Life в кампусе Dublin (США); Vichai - Allen & Overy (Таиланд)

Приз InfoComm Standards Avilex - Система ситуационных и аналитических центров EASTCoal компании (Россия); Egyptian Engineering Projects – Египетское Народное Собрание (Египет); Integrated Audio Visual – Штаб-квартира Global Healthcare (Индия); Projection Nouvelle – Зал ОАЭ в ООН (Швейцария).

Консультант / ГИП года Пит Даншир (Pete Dunsire), Tate; Андерс Хёрлик Йоргенсен (Anders Hørlyk Jørgensen), Stouenborg; Питер Хант (Peter Hunt), Hewshott International; Роб Пол (Rob Paul), LCI Productions Церемония награждения победителей пройдёт в Амстердаме по окончании первого дня работы выставки ISE 2017. Стоимость билетов на церимонию: 350 евро на одного человека, 2700 Евро за столик на 10 человек. Если вы желаете приобрести билеты на гала-ужин, обращайтесь в редакцию InAVate - мы предоставим для вас скидки.