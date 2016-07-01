ПОДАРКИ К НОВОМУ 2017 ГОДУ

К Новому Году принято готовить подарки. В нашем случае им стала выставка Integrated Systems Russia 2016. Живая, многолюдная, разнообразная, в рамках АВ-индустрии это был настоящий подарок, как бы от всех — всем. Между прочим, организаторам, компании «Мидэкспо», тоже полагаются подарки: выставке стукнуло десять лет! В печатном номере Ноябрь-Декабрь 2017 на стр. 12 вы найдёте редакционный обзор этого события «Рубеж пройден» с отличными фотографиями . Ссылка на номер в формате PDF Каждый раз, отправляя таблицу с оценками поданных на ProIntagration Awards проектов, я сомневаюсь: почему организаторы не требуют от участников жюри прокомментировать свои решения? Мне кажется, мало поставить оценки, необходимо аргументировать выбор, раз уж ты вписался «жюрить» работу профессионалов. Однако в 2016 году премия преподнесла АВ-сообществу целый ворох нежданных призов, ценнейший из которых — исключительно высокая активность номинантов из Санкт-Петербурга. Краткое описание всех проектов-победителей с комментарием редакции смотрите на стр. 16 в материале «Питер рулит!» Предновогодний номер полон и других «подарочных» материалов. Вот, например, тема виртуальной реальности: лично мне всегда казалось, что это исключительно «развлекаловка», а также удачный способ заработать на подростковых комплексах. Одно другому не мешает, но у экспертов иные, более позитивные и вполне практичные представления об этом направлении человеческой деятельности — читайте материал «AR и VR: чем богаты, тем и рады» на стр. 8. Что ещё может быть интересно нашим читателям с точки зрения развития бизнеса? Возможно, информация о новых производителях и совершенно уникальных устройствах. Рубрика «ИнАВации» этого номера (стр. 20-24) содержит в основном материалы о новинках, производители которых не представлены или только выходят на российский АВ-рынок. Исключение составляет статья «Путешествуй первым классом!» на стр. 25, подробно описывающая преимущества новой безпроводной гарнитуры компании Sennheiser. Недостатки устройства пока не выявлены, но если это и произойдёт, то, конечно же, после новогодних праздников! Наконец, в рубрике «Обратная связь» на последней странице номера приведены результаты опроса читателей на сайте журнала «Что будет с доходами АВ-интеграторов в 2017 году?» Размышлений на эту тему хватит ровно до следующего крупного события АВ-индустрии, февральской выставки Integrated Systems Europe 2017 в Амстердаме. Наш стенд 1-Q35 расположен в павильоне №1 выставочного центра RAI. Там и встретимся. С наступающими праздниками! Лев Орлов, издатель и главный редактор

