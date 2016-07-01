ТЕХНОЛОГИИ ПОГРУЖЕНИЯ НА ISE 2017

Объявлено, что на выставке Integrated Systems Europe 2017 состоится премьера зоны «Технологий Погружения» (ISE Immersive Technology Zone). Рабочее пространство для новой зоны выделено в Парковом Фойе (Park Foyer) в задней части павильона №8 выставочного центра RAI. Проект будет действовать под патронажем компании Holovis.





Пространство зоны будет поделено на четыре виртуальные среды. Это позволит гостям ISE 2017 изучить различные варианты погружения, от VR (виртуальная реальность) до AR (дополненная реальность) и MxR (смешанная реальность), понять, чем они отличаются друг от друга и какие бизнес-задачи позволяют решать.





Персонал компании Holovis будет помогать участникам в испытании возможностей указанных технологий, а также давать профессиональные консультации.





В настоящее время «технологии погружения» все чаще применяются в области дизайна, подготовки кадров, планирования и строительства производственных комплексов.





В Зоне «Технологий Погружения» на выставке ISE 2017 года будут представлены материалы, созданные различными творческими коллективами с помощью софта Holovis. Демонстрации будут включать в себя Near Miss Simulator (среда виртуального обучения для рабочих мест с высокой степенью риска), симулятор вождения (Driving Simulator), а также игры Augmented Reality Zombie и Virtual Ball Pool, показывающие интерактивные сетевые возможности технологии MxR.