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КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КРУПНЫХ ДИСПЛЕЕВ
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Американская компания Sanus выпустила сверхпрочное крепление с несколькими степенями подвижности VLF628-B2 для крупных дисплеев.

VLF628 разработано в паре с недавно выпущенным креплением VMF620. В нём используются те же элементы сочленения, но в большем масштабе, что делает крепление пригодным для использования с дисплеями и ТВ весом до 68 кг и диагоналями 42…90 дюймов. Конструкция поворотных элементов обеспечивает плавные движения  с несколькими степенями свободы — поворот на 180 градусов, наклоны от +5 до -15 градусов и удаление от стены на расстояние от 82 до 710 мм.

Шарнирная шестигранная конструкция выдвижного плеча Sanus VirtualAxis позволяет работать с дисплеями, оборудованными любыми типами креплений VESA. Коммутационные кабели скрыты от взора пользователей, монтажные элементы замаскированы декоративными крышками. Открытая конструкция настенной крепёжной панели обеспечивает беспрепятственный доступ к разъемам питания и коммутации.

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выпуск Ноябрь-Декабрь 2016

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