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НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ

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ДВЕ НОВЫЕ ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ LUMENS
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СЕНСОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ZYTRONIC
НОВЫЙ МИКРО-РЕКОРДЕР LECTROSONICS
PLANAR ВЫХОДИТ НА DIGITAL SIGNAGE
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Planar, подразделение компании Leyard, выходит на рынок Digital Signage с серией Ultra HD ЖК-дисплеев QE. Выпускаются модели с диагоналями 75, 86 и 98 дюймов, все они оборудованы встроенными медиа-плеерами Planar ContentSmart 4K и интегрированным программным обеспечением. Также доступны модификации с поддержкой множественных касаний (мультитач). Дисплеи можно устанавливать в пейзажной или портретной ориентации, они воспроизводят видео с разрешением 4К, поддерживают «родное» 4K со скоростью до 60 Гц через HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2. В квадрантах можно просматривать одновременно четыре источника. Новинки оборудованы встроенными динамиками мощностью 10 Вт. Дисплеи совместимы с целым рядом устройств Ultra HD, включая источники HDCP. Можно заказать поставку с фирменным логотипом заказчика на цельнометаллическом ободке.

Начало поставок — первый квартал 2017 года.

ПРИМЕНЕНИЕ: системы совместной работы, конференц-залы, системы Digital Signage.

Контакты компании Planar
 
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Первая на нашем канале Full HD стрим-презентация : Александр Хорев рассказывает о преимуществах конференц-системы Xavtel Senator.

 

СВЕЖИЙ НОМЕР

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InAVate Russian Edition 

выпуск Ноябрь-Декабрь 2016

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