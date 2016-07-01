KRAMER ПОКУПАЕТ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА

Kramer Electronics приобрела компанию iRule (США), поставщика облачных систем и ПО для автоматизации и управления коммерческими и жилыми помещениями. Отношения между этими двумя компаниями начались в 2014 году, когда Kramer в партнерстве с iRule представила свою систему управления и автоматизации Kramer Control. В Kramer'е говорят, что приобретение позволит использовать программную платформу iRule для удовлетворения растущего спроса на передовые системы управления и автоматизации.





Авив Рон (Aviv Ron), вице-президент компании Kramer по развитию бизнеса и стратегии, говорит: «Мы рады укрепить партнерские отношения с iRule в целях дальнейшего укрепления своего присутствия на рынке решений для автоматизации и управления помещениями. Kramer Control является серьезным прорывом в этой области».





Приобретение включает в себя бренд iRule и дочернее предприятие ON Controls, занимающееся специализированной продукцией и услугами для интеграторов, работающих в секторе жилых помещений. Соучредитель и генеральный директор iRule Итай Бен-Гал (Itai Ben-Gal), а также технический директор Виктор Немировский (Victor Nemirovsky) останутся в компании наряду с сотрудниками отдела разработок и продаж.





Итай Бен-Галь говорит: «Мы очень рады войти в семью Kramer. Это позволит нам использовать новые ресурсы и развивать наш бренд для того, чтобы наилучшим образом обслуживать клиентов, по всему миру. Мы также очень рады, что сможем сохранить наших уважаемых сотрудников».



