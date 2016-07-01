СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ EKTA FrameLED

Разработчик светодиодных дисплеев, украинская компания Ekta представит на выставке ISE 2017 в Амстердаме линейку светодиодных дисплеев для аренды и стационарных инсталляций Ekta FrameLED. Будут представлены две модели: светодиодный модуль LVM 3P для использования вне помещений с шагом пикселя 3,86 мм и модуль iLVM 2P с шагом 2,68 мм для телевизионных студий.





В линейке FrameLED Plus используется фирменная «эктовская» конструкция шасси 386 x 386 мм. Вес конструкции из модулей iLVM 2P составляет 28 кг/кв. м. В обоих модулях используется технология Ekta SmartSurface, которая включает в себя патентованную технологию калибровки «пиксель к пикселю», расширенные функции управления светодиодами и качеством изображения на низкой яркости, начиная с 0,3% от максимальной. SmartSurface также поддерживает удаленную диагностику и мониторинг технического состояния экрана через облачные сервисы.





Линейка FrameLED Plus предназначена для работы с системой управления ERMAC («Ермак»), функции обработки которой включаю в себя обрезку в реальном времени, масштабирование, микширование видео, управление свойствами изображения и функцию калибровки Uniformity2.



