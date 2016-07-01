БИЗНЕС-НОВОСТИ

KRAMER ПОКУПАЕТ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА
НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР LG
ТЕХНОЛОГИИ ПОГРУЖЕНИЯ НА ISE 2017
ПОДАРКИ К НОВОМУ 2017 ГОДУ
ШЕСТЬ РУССКИХ ПРОЕКТОВ В ФИНАЛЕ!
  

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ

DIGITAL SIGNAGE ПЛЕЕР AVSignPro
ДВЕ НОВЫЕ ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ LUMENS
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КРУПНЫХ ДИСПЛЕЕВ
СЕНСОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ZYTRONIC
НОВЫЙ МИКРО-РЕКОРДЕР LECTROSONICS
СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ EKTA FrameLED
ekta_550.jpg
Разработчик светодиодных дисплеев, украинская компания Ekta представит на выставке ISE 2017 в Амстердаме линейку светодиодных дисплеев для аренды и стационарных инсталляций Ekta FrameLED. Будут представлены две модели: светодиодный модуль LVM 3P для использования вне помещений с шагом пикселя 3,86 мм и модуль iLVM 2P с шагом 2,68 мм для телевизионных студий.

В линейке FrameLED Plus используется фирменная «эктовская» конструкция шасси 386 x 386 мм. Вес конструкции из модулей iLVM 2P составляет 28 кг/кв. м. В обоих модулях используется технология Ekta SmartSurface, которая включает в себя патентованную технологию калибровки «пиксель к пикселю», расширенные функции управления светодиодами и качеством изображения на низкой яркости, начиная с 0,3% от максимальной. SmartSurface также поддерживает удаленную диагностику и мониторинг технического состояния экрана через облачные сервисы.

Линейка FrameLED Plus предназначена для работы с системой управления ERMAC («Ермак»), функции обработки которой включаю в себя обрезку в реальном времени, масштабирование, микширование видео, управление свойствами изображения и функцию калибровки Uniformity2.

Контакты компании Ekta
 
След. >
Назад

inavate-twitter_50.jpg twitter_50.jpg facebook_50_2.jpg

   
 

СВЕЖИЕ ВИДЕО

stream_presentation_200.png

Первая на нашем канале Full HD стрим-презентация : Александр Хорев рассказывает о преимуществах конференц-системы Xavtel Senator.

 

СВЕЖИЙ НОМЕР

inav_nd16_cover_200.png

InAVate Russian Edition 

выпуск Ноябрь-Декабрь 2016

Скачать в PDF (6,67 МБ) 

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Advertisement
Advertisement
Яндекс.Метрика