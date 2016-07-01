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42-ДЮЙМОВАЯ «ЭЛЕКТРОННАЯ БУМАГА»
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На проходившей в Лас-Вегасе с 5 по 8 января 2017 года выставке CES был представлен 42-дюймовый интерактивный дисплей Quilla на основе электронной бумаги (e-paper), предназначенный для использования в залах заседаний, конференц-залах и офисах.
 
Quilla, называнная «самым большим в мире eWriter’ом», является результатом трёхлетнего партнерства между компанией-стартапом QuirkLogic и холдингом E Ink Holdings (держатель патентов на электронную бумагу). Устройство поддерживает обмен контентом с удаленными участниками и обеспечивает централизованный «захват» интеллектуальных активов во время сеансов совместной работы. Оно весит менее 10 кг и питается от батареек, так что его можно без труда транспортировать между различными помещениями.

Нашир Саманани (Nashir Samanani), соучредитель и генеральный директор компании QuirkLogic, говорит: «Quilla позволяет подойти, взять ручку и с комфортом записать мысль, спланировать действия, а потом быстро восстановить сделанную ранее работу. Это «всегда-готовое» устройство в фоновом режиме «исчезает», и пользователи могут запросто сосредоточиться на обсуждении совместных идей. До сих пор есть серьёзные технологические проблемы, их нужно преодолеть, и в этом плане мы рады сотрудничеству с E Ink».

«Чернильный» дисплей имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными интерактивными досками, набирающими популярность в системах совместной работы. Кроме поддержки удаленных участников, Quilla позволяет сохранять результаты работы и вынести её позже на общий доступ. Контент можно копировать, перемещать, удалять и увеличивать.

ПРИМЕНЕНИЕ: системы совместной работы.

Контакты компании QuirkLogic

 
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