РАСПОЗНАЁМ РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ!

Немецкая компания Interactive Scape (IAS), разработчик программного и аппаратного обеспечения систем мультитач, анонсировала мультитач-стол Scape Pro 55 UHD. Поддерживающий программный комплекс Ventuz и протокол TUIO 55-дюймовый Scape Pro 55 UHD оснащен инновационной технологией Capore Interactive Scaps для распознавания размещённых на емкостном экране реальных объектов. Capore поставляется с набором стандартных маркеров, однако позволяет использовать пользовательские решения.

Scape Pro 55 UHD состоит из 55-дюймового 4K/UHD мульти-сенсорного дисплея с датчиком 3M и бесшумной рабочей станции. Система распознаёт одновременно до 80 точек касания, сенсорный экран с водонепроницаемой поверхностью позволяет работать одновременно нескольким пользователям. В сочетании с возможностями 2D/3D графики ПО Ventuz система позволяет создавать множество приложений, начиная от информационных терминалов до точек продаж и многого другого.

Распознавание реальных объектов в Scape Pro работает по умолчанию в различных средах: от выставок с их высокой освещенностью и магазинов с изменяемой яркостью света до площадок на открытом воздухе.



