НОВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ В СЕМЬЕ AXI DANTE

Extron Electronics расширила семейство AXI, добавив в него аудио-интерфейсы AXI 22 AT и AXI 44 AT, преобразующие аналоговое аудио в формат Dante. В устройствах шириной в ¼ рэковой стойки предусмотрены соответственно два или четыре входа/четыре выхода. С их помошью можно интегрировать аналоговые источники микрофонного или линейного сигнала в поддерживающие формат Dante аудиосистемы. Предусмотрены отключаемые источники фантомного питания 48 в. Для маршрутизации каналов сети Dante в аналоговую аудиосистему модель AXI 22 AT предлагает два линейных выхода, а модель AXI 44 AT — четыре. Выбор уровня, настройки коэффициента усиления и фантомного питания выполняются с помощью ручек и кнопок на передней панели, через программу DSP Configurator или с помощью команд SIS через LAN и USB порты. Обе модели соединяются с аудиопроцессорами Dante по стандартной локальной сети и могут получать питание через PoE.

AXI 22 AT и AT AXI 44 принимают аналоговые микрофонные и линейные сигналы, которые преобразуются в цифровой поток Dante 24 бит с возможностью выбора частоты дискретизации (44,1 или 96 кГц). Устройства подключаются к сети Dante кабелем типа «витая пара» с использованием стандартных IP-протоколов. Новые интерфейсы можно смонтировать под столом, на пюпитре или стене, а также установить в рэковую стойку.

ПРИМЕНЕНИЕ: коммутация аналогового и цифрового аудио по сети Dante.

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