МОБ. ГАДЖЕТЫ: ПИТАНИЕ НАЖАТИЕМ

Фото: ВАН LAB / Penn State

Благодаря разработке сотрудников Университета штата Пенсильвания (Penn State), энергия физического нажатия, необходимая для работы сенсорных устройств, может быть использована для зарядки аккумуляторов. Новая концепция (и технология) сбора энергии родилась в рамках проекта, финансируемого компанией Samsung. Механический преобразователь на основе гибких, органических, ионных диодов позволяет захватывать энергию нажатия, которая в настоящее время теряется из-за её низкой частоты.





Собирающие и преобразующие окружающую механическую энергию в электричество устройства уже используются для питания носимой электроники, биомедицинских устройств и «Интернета Вещей». Самые распространенные из них (основанные на пьезоэлектрическом эффекте) работают очень эффективно при частоте более 10 колебаний в секунду, однако на низких частотах их производительность резко падает.





Профессор материаловедения и инженерии в Университете штата Пенсильвания Цин Ван (Qing Wang) комментирует: «Суть нашей концепции —превратить в электричество низкочастотные движения, такие как человеческие жесты или океанские волны. Для осуществления этого уникального p-n перехода мы разработали уникальный органический полимерный диод. Сегодня ничего подобного в мире нет».





В результате механическая энергия, связанная с прикосновением к экрану смартфона, может быть преобразована в электричество и храниться в аккумуляторе. Другие человеческие жесты также могут обеспечить накапливаемую энергию для персональных гаджетов.





Г-н Ван продолжает: «Поскольку наш преобразователь полимерный, он одновременно и гибкий, и легкий. С его помощью мы надеемся обеспечить до 40% энергии, необходимой смартфонам следующего поколения».





В планах исследовательской группы дальнейшая оптимизация и интеграция преобразователя в смартфоны и планшеты. На английском языке работа называется «Flexible Ionic Devices for Low-Frequency Mechanical Energy Harvesting», подробное описание опубликовано в журнале Advanced Energy Materials.





Дополнительную финансовую поддержку проекту оказали Китайский совет по стипендиям и Национальный фонд естественных наук Китая.





Источник: Penn State