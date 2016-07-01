БИЗНЕС-НОВОСТИ

НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР LG
ТЕХНОЛОГИИ ПОГРУЖЕНИЯ НА ISE 2017
ПОДАРКИ К НОВОМУ 2017 ГОДУ
ШЕСТЬ РУССКИХ ПРОЕКТОВ В ФИНАЛЕ!
42000 СВЕТОДИОДОВ НА LEXUS’Е
  

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ

DIGITAL SIGNAGE ПЛЕЕР AVSignPro
ДВЕ НОВЫЕ ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ LUMENS
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КРУПНЫХ ДИСПЛЕЕВ
СЕНСОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ZYTRONIC
НОВЫЙ МИКРО-РЕКОРДЕР LECTROSONICS
МОБ. ГАДЖЕТЫ: ПИТАНИЕ НАЖАТИЕМ
finger-touching-550.png 
 
Фото: ВАН LAB / Penn State
 
Благодаря разработке сотрудников Университета штата Пенсильвания (Penn State), энергия физического нажатия, необходимая для работы сенсорных устройств, может быть использована для зарядки аккумуляторов. Новая концепция (и технология) сбора энергии родилась в рамках проекта, финансируемого компанией Samsung. Механический преобразователь на основе гибких, органических, ионных диодов позволяет захватывать энергию нажатия, которая в настоящее время теряется из-за её низкой частоты.

Собирающие и преобразующие окружающую механическую энергию в электричество устройства уже используются для питания носимой электроники, биомедицинских устройств и «Интернета Вещей». Самые распространенные из них (основанные на пьезоэлектрическом эффекте) работают очень эффективно при частоте более 10 колебаний в секунду, однако на низких частотах их производительность резко падает.

Профессор материаловедения и инженерии в Университете штата Пенсильвания Цин Ван (Qing Wang) комментирует: «Суть нашей концепции —превратить в электричество низкочастотные движения, такие как человеческие жесты или океанские волны. Для осуществления этого уникального p-n перехода мы разработали уникальный органический полимерный диод. Сегодня ничего подобного в мире нет».

В результате механическая энергия, связанная с прикосновением к экрану смартфона, может быть преобразована в электричество и храниться в аккумуляторе. Другие человеческие жесты также могут обеспечить накапливаемую энергию для персональных гаджетов.

Г-н Ван продолжает: «Поскольку наш преобразователь полимерный, он одновременно и гибкий, и легкий. С его помощью мы надеемся обеспечить до 40% энергии, необходимой смартфонам следующего поколения». 

В планах исследовательской группы дальнейшая оптимизация и интеграция преобразователя в смартфоны и планшеты. На английском языке работа называется «Flexible Ionic Devices for Low-Frequency Mechanical Energy Harvesting»,  подробное описание опубликовано в журнале Advanced Energy Materials.

Дополнительную финансовую поддержку проекту оказали Китайский совет по стипендиям и Национальный фонд естественных наук Китая.

Источник: Penn State
 
След. >
Назад

inavate-twitter_50.jpg twitter_50.jpg facebook_50_2.jpg

   
 

СВЕЖИЕ ВИДЕО

stream_presentation_200.png

Первая на нашем канале Full HD стрим-презентация : Александр Хорев рассказывает о преимуществах конференц-системы Xavtel Senator.

 

СВЕЖИЙ НОМЕР

inav_nd16_cover_200.png

InAVate Russian Edition 

выпуск Ноябрь-Декабрь 2016

Скачать в PDF (6,67 МБ) 

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Advertisement
Advertisement
Яндекс.Метрика