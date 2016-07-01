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ПОТОКОВОЕ ВЕЩАНИЕ С EXTRON SMP 111
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ПОТОКОВОЕ ВЕЩАНИЕ С EXTRON SMP 111
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Новый процессор Extron SMP 111 обеспечивает широкие возможности записи и потокового вещания в формате H.264, в т.ч. запись файлов в формате MP4 или M4V, интегрированных с метаданными и отметками глав и событий. Устройство поддерживает эмбедированное и аналоговое аудио в сигнале HDMI, может одновременно выполнять запись и потоковую передачу в разных разрешениях и с разной скоростью передачи, используя ряд транспортных протоколов и возможностей управления сеансами.
 
SMP 111 обеспечивает удобный захват и сохранение записи во внутренней флеш-памяти и на внешних USB-накопителях, высокопроизводительное скалирование и гибкую обработку сигналов с компьютера и HDTV в разных разрешениях. Опциональные панели серии RCP 101 позволяют передавать и сигналы управления с передней панели и сигналы USB для записи медиаконтента на флеш-накопитель. 
 
SMP 111 может адаптироваться ко многим сферам применения, записывая практически любую встречу, конференцию или мероприятие с использованием АВ-источника в качестве базы. Он также отлично подходит для проектов, где требуется прямая потоковая трансляция из удаленных точек.
 
ПРИМЕНЕНИЕ: инсталляции в корпоративном, образовательном и государственном секторах, арендный бизнес, театрально-концертные площадки.
 
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выпуск Ноябрь-Декабрь 2016

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