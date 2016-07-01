ПОТОКОВОЕ ВЕЩАНИЕ С EXTRON SMP 111

Новый процессор Extron SMP 111 обеспечивает широкие возможности записи и потокового вещания в формате H.264, в т.ч. запись файлов в формате MP4 или M4V, интегрированных с метаданными и отметками глав и событий. Устройство поддерживает эмбедированное и аналоговое аудио в сигнале HDMI, может одновременно выполнять запись и потоковую передачу в разных разрешениях и с разной скоростью передачи, используя ряд транспортных протоколов и возможностей управления сеансами.

SMP 111 обеспечивает удобный захват и сохранение записи во внутренней флеш-памяти и на внешних USB-накопителях, высокопроизводительное скалирование и гибкую обработку сигналов с компьютера и HDTV в разных разрешениях. Опциональные панели серии RCP 101 позволяют передавать и сигналы управления с передней панели и сигналы USB для записи медиаконтента на флеш-накопитель.

SMP 111 может адаптироваться ко многим сферам применения, записывая практически любую встречу, конференцию или мероприятие с использованием АВ-источника в качестве базы. Он также отлично подходит для проектов, где требуется прямая потоковая трансляция из удаленных точек.