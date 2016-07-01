CRESTRON ИДЁТ НА РЫНОК АУДИОСЕТЕЙ

Благодаря уникальной канальной архитектуре нового процессора Crestron Avia интеграторы получили возможность быстро и удобно устанавливать, настраивать и модернизировать аудиосистемы с сетевыми подключениями в разного рода помещениях с помощью мощных алгоритмов цифровой обработки сигнала. Устройство поддерживает интеграцию с другими технологиями Crestron, включая DigitalMedia, Crestron Fusion Cloud, Crestron RL2, а также сенсорные панели. Элементы управления и функции можно добавлять «на лету», легко генерируемые элементы пользовательского интерфейса и файлы настроек аудио одним движением мыши экспортируются в программу VT Pro-e. В свою очередь, в считанные минуты можно настроить одну или сразу несколько сотен сенсорных панелей.

Инструментарий Avia Audio Tool включает в себя анализатор спектра, виртуальный микшер, эквалайзер, библиотеку Crestron Speaker для настройки конкретных моделей акустических систем. Процессоры Avia, как и многоканальные усилители мощности Crestron, полностью совместимы с протоколом передачи аудио Dante.