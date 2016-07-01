EVOKO LISO БРОНИРУЕТ ПОМЕЩЕНИЯ

Задача подключаемой к локальной сети системы Liso — упростить и облегчить поиск и бронирование, а также разграничение доступа к свободным рабочим помещениям. Новое решение шведской компании Evoko состоит из настенных терминалов с сенсорным 8-дюймовым дисплеем и фирменного базового приложения Evoko Home с открытым API, благодаря чему система легко интегрируется с приложениями сторонних разработчиков. Кроме того, Liso совместима с программным обеспечением Microsoft Exchange Server. Соединение с сервером осуществляется по Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) или кабелю (RJ-45, 10/100/1000 Мбит, PoE и PoE +, IEEE 802.3af).





Важная особенность Evoko Liso — простота в освоении. Пользоваться системой можно без предварительного обучения, бронирование помещений выполняется с офисного компьютера или с сенсорных терминалов системы. Приложение Evoko Home дает возможность контролировать разные терминалы в реальном времени. Статус помещения отображается контурной подсветкой терминала. На устройстве также отображается время освобождения помещения, через терминал можно связаться со службой поддержки в случае, если в работе замечены сбои.

Поддержка RFID, NFC и проверки PIN кода дает возможность легко идентифицировать пользователя. Функция «Check In» позволяет автоматически отменить встречу, если на нее никто не пришел. Статистические функции Evoko Liso предоставляют полную информацию обо всех запланированных встречах и мероприятиях. Питание для терминалов подаётся по Ethernet-кабелю (PoE) или от внешнего адаптера 12 В.