DIGIS ПОЛУЧАЕТ ЭКСКЛЮЗИВ НА RGBLink

Один из ведущих мировых производителей коммутационного оборудования компания RGBLink не нуждается в особых представлениях. Её оборудование прекрасно известно в России и заслуженно пользуется уважением у клиентов. Компания выпускает микшеры, процессоры, коммутаторы, конвертеры, приёмо-передатчики и контроллеры видеосигналов. Превосходное соотношение «цена/технические характеристики», широкий модельный ряд, законченные решения (в том числе для светодиодных стен) — именно то, что требуется АВ-интеграторам. Одно из основных преимуществ RGBlink — программное обеспечение XPOSE собственной разработки для Windows, iOS и Linux.

С января 2017 года Группа Команий DIGIS становится эксклюзивным дистрибьютором RGBLink в России и будет обеспечивать надёжную защиту проектов, а также всестороннюю поддержку своих партнёров на всех этапах работы.



