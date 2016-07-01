БИЗНЕС-НОВОСТИ

ПОПРОЩАЙТЕСЬ С ОБАМОЙ В VR
DIGIS ПОЛУЧАЕТ ЭКСКЛЮЗИВ НА RGBLink
KRAMER ПОКУПАЕТ БИЗНЕС-ПАРТНЕРА
НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР LG
ТЕХНОЛОГИИ ПОГРУЖЕНИЯ НА ISE 2017
  

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ

НОВЫЕ 4K-ДИСПЛЕИ SONY
ПОТОКОВОЕ ВЕЩАНИЕ С EXTRON SMP 111
EVOKO LISO БРОНИРУЕТ ПОМЕЩЕНИЯ
ПРЕМЬЕРА АПГРЕЙДА Peavey nWare
DIGITAL SIGNAGE ПЛЕЕР AVSignPro
DIGIS ПОЛУЧАЕТ ЭКСКЛЮЗИВ НА RGBLink
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Один из ведущих мировых производителей коммутационного оборудования компания RGBLink не нуждается в особых представлениях. Её оборудование прекрасно известно в России и заслуженно пользуется уважением у клиентов. Компания выпускает микшеры, процессоры, коммутаторы, конвертеры, приёмо-передатчики и контроллеры видеосигналов. Превосходное соотношение «цена/технические характеристики», широкий модельный ряд, законченные решения (в том числе для светодиодных стен) — именно то, что требуется АВ-интеграторам. Одно из основных преимуществ RGBlink — программное обеспечение XPOSE собственной разработки для Windows, iOS и Linux.
 
С января 2017 года Группа Команий DIGIS становится эксклюзивным дистрибьютором RGBLink в России и будет обеспечивать надёжную защиту проектов, а также всестороннюю поддержку своих партнёров на всех этапах работы.
 
Контакты компании DIGIS

 
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СВЕЖИЙ НОМЕР

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InAVate Russian Edition 

выпуск Ноябрь-Декабрь 2016

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