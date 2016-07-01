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НОВЫЕ 4K-ДИСПЛЕИ SONY
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DIGITAL SIGNAGE ПЛЕЕР AVSignPro
НОВЫЕ 4K-ДИСПЛЕИ SONY
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На выставке CES 2017 в Лас-Вегасе (США) компания Sony анонсировала новые 4K дисплеи. В них используется 4K HDR процессор X1 Extreme из флагманской серии Z. Особенностью серии XE93 является улучшенная технология светодиодной подсветки Slim Backlight Drive+, позволяющая точно и аккуратно управлять локальным затемнением.

Список новых моделей:

A1 Series: диагонали 77, 65 и 55“,OLED
XE94 Series: диагональ 75”
Series XE93: 65 и 55“
Series XE90: 75, 65, 55 и 49”
Series XE85: 75, 65 и 55”
Series XE80: 55, 49 и 43”

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СВЕЖИЙ НОМЕР

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InAVate Russian Edition 

выпуск Ноябрь-Декабрь 2016

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