ПОПРОЩАЙТЕСЬ С ОБАМОЙ В VR

Фото: блог Oculus





Бывший президент США и его супруга объединили усилия с Oculus и студией Felix & Paul, чтобы создать 360-градусный VR-тур по Белому дому. Проект «Народный дом: в Белом доме с Бараком и Мишель Обама» стартовал 13 января и доступен на Facebook, а также на сайте Oculus Video для просмотра с помощью систем Rift и Gear VR.





В фильме Барак и Мишель Обама демонстрируют девять самых известных помещений Белого дома . Oculus также планирует выпустить более длинную версию фильма в самое ближайшее время.

В своём комментарии в блоге Oculus Барак Обама пишет: «Мы с Мишель всегда шутим, что просто квартиросъемщики в Белом доме... его настоящий владелец — американский народ и все, кто помогал создавать это удивительное, глубоко историческое место.

Виртуальная Реальность позволит многим людям убедиться, что они тоже причастны к этому... Этот проект позволит великому множеству людей «прийти и оценить» место, где Линкольн, Рузвельт и, скажем, Рейган принимали решения, повлиявшие на становление нашей страны».



