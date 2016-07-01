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ПОПРОЩАЙТЕСЬ С ОБАМОЙ В VR
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Фото: блог Oculus

Бывший президент США и его супруга объединили усилия с Oculus и студией Felix & Paul, чтобы создать 360-градусный VR-тур по Белому дому. Проект «Народный дом: в Белом доме с Бараком и Мишель Обама» стартовал 13 января и доступен на Facebook, а также на сайте Oculus Video для просмотра с помощью систем Rift и Gear VR.

В фильме Барак и Мишель Обама демонстрируют девять самых известных помещений Белого дома . Oculus также планирует выпустить более длинную версию фильма в самое ближайшее время.
 
В своём комментарии в блоге Oculus Барак Обама пишет: «Мы с Мишель всегда шутим, что просто квартиросъемщики в Белом доме... его настоящий владелец — американский народ и все, кто помогал создавать это удивительное, глубоко историческое место.
Виртуальная Реальность позволит многим людям убедиться, что они тоже причастны к этому... Этот проект позволит великому множеству людей «прийти и оценить» место, где Линкольн, Рузвельт и, скажем, Рейган принимали решения, повлиявшие на становление нашей страны».

 
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