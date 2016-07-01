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BARIX ОБНОВЛЯЕТ AUDIO SIGNAGE
exstreamer_550.png
Компания Barix предоставит на выставке ISE 2017 обновлённую версию программной платформы Audio Signage, которая теперь поддерживает передачу на мобильные телефоны многоканального аудио через Wi-Fi.
 
В предыдущей версии поддерживались только одноканальные потоки. В отличие от дорогостоящих и достаточно сложных в управлении систем на основе компьютеров, в платформе Barix используются устройства Exstreamer Store & Play и бесплатное пользовательское приложение. Платформа Audio Signage доставляет аудиопотоки на мобильные телефоны пользователей с очень низкой задержкой, практически в синхроне с содержанием видео на дисплее. 
 
Обновление программного обеспечения доступно на сайте производителя. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: организация звукового сопровождения информационно-рекламных систем Digital Signage в отелях, музеях, на конференциях и совещаниях.
 
Контакты компании Barix
 
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