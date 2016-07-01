POWERSOFT НАНИМАЕТ К. ДАЛБЬЁРНА

Бывший главный конструктор оборудования Lab.gruppen и Lake Клас Далбьёрн (Klas Dalbjörn) присоединился к команде разработчиков Powersoft. Он возьмет на себя роль менеджера по производству итальянской аудиокомпании и будет отвечать за весь ассортимент продукции. Команду разработчиков Powersoft возглавляет её соучредитель и технический директор Клаудио Ластруччи (Claudio Lastrucci).

Г-н Далбьёрн коментирует: «Я уже 24 года в бизнесе, но чувствую, что готов принять новый вызов. Меня впечатляют инновации Powersoft, я разделяю многие ценности владельцев компании и буду рад внести свой вклад в развитие компании».





Лука Гиорги (Luca Giorgi), директор по продажам и маркетингу Powersoft, заключает: «Поддержание динамичных и прогрессивных отношений с клиентами и партнерами — ключевой фактор нашего инновационного лидерства. Так было всегда, но сегодня это невозможно без привлечения высококвалифицированных, разделяющих нашу страсть и амбиции специалистов, таких как Клас Далбьёрн».



