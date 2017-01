USB-УСТРОЙСТВА ВИДЕОЗАХВАТА MAGEWELL

Последнее дополнение в семействе USB-видео интерфейсов компании Magewell, серия устройств USB Capture Plus, будет показана на выставке ISE 2017. USB Capture Plus устройства Magewell работают со всеми типами компьютеров, включая ноутбуки, и обеспечивают профессиональный захват видео- и аудиосигналов через стандартный интерфейс USB 3.0.

Благодаря отсутствию драйверов и функции автоматического обнаружения входного сигнала устройства работают в режиме «подключил-и-работай». Поддерживаются операционные системы Windows, Mac и Linux, обеспечивается совместимость с потоковой передачей сигнала, разнообразными кодеками, системами внестудийной съемки, совместной работы, ВКС и архивирования лекций.

Доступно три модификации с выбором типа входов.

Модель USB Capture HDMI Plus захватывает видео с разрешением до 1920x1200, 1920х1080 или 2048x1080 со скоростью 60 кадров в секунду по интерфейсу HDMI. Сквозной канал позволяет одновременно отправлять исходные сигналы на монитор или проектор без использования разветвителей. Поддерживается эмбедирование аудио, аналоговый микрофонный вход позволяет давать речевые комментарии во время захвата видео. USB Capture HDMI Plus также поддерживает сигнал 4K HDMI 60 к/с (с цветовой субдискретизацией 4: 2: 0) или или 30 к/секунду (4: 4: 4) с автоматическим понижением до HD.

Модель USB Capture SDI Plus обеспечивает аналогичные функции захвата видео до 1080p60 с эмбедированным аудио через 3Gbps SDI.

Третья модель, USB Capture DVI Plus, может захватывать видео до 1200p60 через DVI-интерфейс (с понижением до 2048x2160 на входах) и оборудована аналоговым аудио входом и выходом. Кроме того, с помощью простых адаптеров есть возможность захватывать сигналы HDMI, VGA (с эмбедированным аудио) или аналогового компонентного видеосигнала.

ПРИМЕНЕНИЕ: организация прямыех видеотрансляций с места событий, визуализация в медицине, образование.

Контакты компании Magewell www.magewell.com