PLANAR ПОКУПАЕТ NATURALPOINT

Компания Planar Systems, недавно приобретённая производителем светодиодных экранов Leyard, закрыла сделку по слиянию с NaturalPoint, разработчиком технологий оптического слежения и захвата движений.

Руководство Planar надеется, что приобретение, о котором впервые сообщалось в ноябре 2016 г., поможет компании выйти на рынки дополненной и виртуальной реальности, а также CAVE, слежения за БПЛА, компьютерной визуализации и анимации.

NaturalPoint, известная своими фирменными технологиями OptiTrack, TrackIR и SmartNav, останется отдельным бизнесом и сохранит бренд. Контакты компании Leyard