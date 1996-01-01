ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ISE 2017

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Ближайшие четыре дня выставочный центр RAI в Амстердаме (Нидерланды) будет до отказа забит представителями АВ-индустрии и их клиентами: здесь проходит крупнейшая в мире выставка профессиональной интеграции Аудио-Визуальных систем Integration Systems Europe 2017.
С прошлого года выставка длится четыре дня. Однако ещё за день до начала выставки заинтересованные лица могли посетить AudioForum и Конференцию по интеллектуальным зданиям. Эти два мероприятия — платформы для общения с экспертами в области аудио и «умного строительства».
Более 1100 экспонентов (135 из них участвуют впервые), 14 выставочных павильонов (в т.ч. новые залы 9 и 14), семь профильных конференций, пять Демонстрационных Зон (Show Floor Theatre), многочисленные сетевые мероприятия и проч. и проч. ISE 2017 даст вам опыт, который нельзя игнорировать!
Вот лишь некоторые события, которые, по нашему мнению, сделают посещение ISE 2017 незабываемым:
+ Зона Технологий Погружения
(Immersive Technology Zone
). Впервые на выставке. Демонстрация технологий и вариантов применения виртуальной, дополненной и смешанной реальности.
+ Церемония Закрытия (Closing Keynote
): доклад исполнительного директора «Цирка дю Солей» Даниэля Ламарра
(D. Lamarre
) «Новые технологии в творчестве и рост бизнеса».
+ Первый на выставке ISE саммит Digital Signage Summit
. Пройдет в среду 8 февраля под председательством управляющего директора invidis Флориана Ротберга (F. Rotberg).
+ Церемония награждения премии InAVation Awards 2017
. Лучшие Проекты (шесть — из России!) и Технологии, великолепный ужин в отличной компании коллег, заказчиков и конкурентов.
+ Конференция «Идеи по выходу на Русский Рынок» (Insights into the Russian Market), совместный проект выставки Integrated Systems Russia и представителей российского АВ-бизнеса.
Подробнее — на сайте выставки.