ЖИДКОЙ БАТАРЕИ ХВАТИТ НА 10 ЛЕТ

Исследователи из Гарвардского Университета разработали «текучую батарейку» (хранит энергию в жидкости), которой может хватать на десять лет и более. В тестах устройство потеряло всего 1% ёмкости за 1000 циклов зарядки; для справки: традиционные литий-ионные аккумуляторы вообще не выдерживают 1000 циклов!





Новая разработка позволит выпускать нетоксичные, неагрессивные к окружающей среде аккумуляторы с исключительно длительным сроком службы. Кроме того, в потенциале есть возможность значительно снизить затраты на производство.





«Текучие батарейки» сохраняют энергию в жидком растворе, налитом во внешний резервуар: чем он больше, тем больше энергии хранит. Это перспективное решение для использования с возобновляемыми источниками энергии – ветрогенераторами и солнечными элементами. Сегодняшние аккумуляторы для таких систем страдают деградацией ёмкости после выполнения многих циклов заряда-разряда; для восстановления потенциала требуется периодическая замена электролита.





Модифицировав структуру молекул, используемых в положительном и отрицательном растворах электролитов, и сделав их (электролиты) растворимыми в воде, команда из Гарварда сконструировала аккумулятор, который теряет только один процент своей мощности на 1000 циклов зарядки-разрядки.





Отчёт об исследовании опубликован в ACS Energy Letters.





«Литий-ионные аккумуляторы не выживают 1000 полных циклов зарядки/разрядки, — говорит лидер группы изобретателей, профессор материаловедения Майкл Азиз (Michael Aziz). — Т.к. нам удалось растворить электролиты в нейтральной воде, получился долговечный аккумулятор, который можно поставить в подвале частного дома. Если он прольётся на пол, то не разъест бетон. Можно использовать более дешевые материалы для создания компонентов системы, таких как резервуары и насосы».





Снижение стоимости имеет важное значение. Департамент энергетики (DOE) США в своё время поставил перед научным и бизнес-сообществом цель: создать аккумулятор, стоимость хранения энергии в котором была бы меньше $100 за кВт/ч. Это сделало бы энергию ветра и солнца более конкурентоспособной по сравнению с энергией традиционных электростанций.