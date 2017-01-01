ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ INAVATION AWARDS

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Публикуем список победителей в 14 номинациях Конкурса Технологий премии InAVation Awards 2017, а также сообщаем, что «Дистрибьютором года» названа британская компания Midwich. В общей сложности в голосовании приняли участие 35,916 голосов, с помощью которых были выбраны 14 самых инАВационных из почти 92 устройств и программ, вышедших в финал премии в этом году.
Технологии для совместной работы и конференц-связи
Shure Microflex Advance (сетевой микрофонный массив)
Технологии для мониторинга и управления
AMX by HARMAN RoomBook (система бронирования помещений)
Технологии для ситуационных центров и диспетчерских
Barco RGB Laser (проектор)
Технологии для Digital Signage
Matrox Graphics C900 (видеокарта с 9 выходами)
Технологии для Digital Signage (Дисплеи)
Panasonic AF1 Series (ЖК-дисплеи)
Технология для зрелищ / концертов (Аудио)
Meyer Sound Galileo Galaxy (процессор)
Технология для зрелищ / концертов (Видео)
Christie Pandoras Box 6.0 (медиасервер) & Widget Designer 6.0 (ПО)
Технологии для презентаций (группы до 20 человек)
Kramer Electronics Via-Go (система для совместной работы с изображением)
Технология для презентаций (группы более 20 человек)
Digital Projection INSIGHT LASER 4K (проектор)
Технология для мест отдыха и досуга
JBL by HARMAN JBL CBT 1000 (акустические системы)
Технология для безопасности и защиты
TOA VX-3000 (система оповещения)
Технологии для интеллектуальных зданий
Crestron PinPoint (программный планировщик)
Технологии для системного проектирования
Extron DTP CrossPoint 4K
Технологии для распределения сигналов
Riedel MediorNet MicroN (АВ-роутер)