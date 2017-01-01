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ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ INAVATION AWARDS
ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ INAVATION AWARDS
ПЕЧАТНЫЙ НОМЕР ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2017
  

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ

КОММУТАТОР FOR-A HVS-100 EXPRESS
ИНТЕРАКТИВНАЯ 4К-ДОСКА GOOGLE
ДВУХПОЛОСНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА EXTRON
SONY НАЧАЛА ВЫПУСК СИСТЕМЫ UC&C
RTS ВЫПУСКАЕТ ROAMEO
ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ INAVATION AWARDS
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Публикуем список победителей в 14 номинациях Конкурса Технологий премии InAVation Awards 2017, а также сообщаем, что «Дистрибьютором года» названа британская компания Midwich. В общей сложности в голосовании приняли участие 35,916 голосов, с помощью которых были выбраны 14 самых инАВационных из почти 92 устройств и программ, вышедших в финал премии в этом году.

Технологии для совместной работы и конференц-связи
Shure Microflex Advance (сетевой микрофонный массив)

Технологии для мониторинга и управления
AMX by HARMAN RoomBook (система бронирования помещений) 

Технологии для ситуационных центров и диспетчерских
Barco RGB Laser (проектор) 

Технологии для Digital Signage
Matrox Graphics C900 (видеокарта с 9 выходами)

Технологии для Digital Signage (Дисплеи)
Panasonic AF1 Series (ЖК-дисплеи)   

Технология для зрелищ / концертов (Аудио)
Meyer Sound Galileo Galaxy (процессор)

Технология для зрелищ / концертов (Видео)
Christie Pandoras Box 6.0 (медиасервер) & Widget Designer 6.0 (ПО)

Технологии для презентаций (группы до 20 человек)
Kramer Electronics Via-Go (система для совместной работы с изображением)

Технология для презентаций (группы более 20 человек)
Digital Projection INSIGHT LASER 4K (проектор)

Технология для мест отдыха и досуга
JBL by HARMAN JBL CBT 1000 (акустические системы) 

Технология для безопасности и защиты
TOA VX-3000 (система оповещения) 

Технологии для интеллектуальных зданий
Crestron PinPoint (программный планировщик) 

Технологии для системного проектирования
Extron DTP CrossPoint 4K 

Технологии для распределения сигналов
Riedel MediorNet MicroN (АВ-роутер)

 
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Январь-Февраль 2017

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