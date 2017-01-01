ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ INAVATION AWARDS

Публикуем список победителей в 14 номинациях Конкурса Технологий премии InAVation Awards 2017, а также сообщаем, что «Дистрибьютором года» названа британская компания Midwich. В общей сложности в голосовании приняли участие 35,916 голосов, с помощью которых были выбраны 14 самых инАВационных из почти 92 устройств и программ, вышедших в финал премии в этом году.

Технологии для совместной работы и конференц-связи Shure Microflex Advance (сетевой микрофонный массив)

Технологии для мониторинга и управления AMX by HARMAN RoomBook (система бронирования помещений)

Технологии для ситуационных центров и диспетчерских Barco RGB Laser (проектор)

Технологии для Digital Signage Matrox Graphics C900 (видеокарта с 9 выходами)

Технологии для Digital Signage (Дисплеи) Panasonic AF1 Series (ЖК-дисплеи)

Технология для зрелищ / концертов (Аудио) Meyer Sound Galileo Galaxy (процессор)

Технология для зрелищ / концертов (Видео) Christie Pandoras Box 6.0 (медиасервер) & Widget Designer 6.0 (ПО)

Технологии для презентаций (группы до 20 человек) Kramer Electronics Via-Go (система для совместной работы с изображением)

Технология для презентаций (группы более 20 человек) Digital Projection INSIGHT LASER 4K (проектор)

Технология для мест отдыха и досуга JBL by HARMAN JBL CBT 1000 (акустические системы)

Технология для безопасности и защиты TOA VX-3000 (система оповещения)

Технологии для интеллектуальных зданий Crestron PinPoint (программный планировщик)

Технологии для системного проектирования Extron DTP CrossPoint 4K

Технологии для распределения сигналов Riedel MediorNet MicroN (АВ-роутер)

