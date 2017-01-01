ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ INAVATION AWARDS

InAVation Awards 2017. На торжественную церемонию в зале Gashouder в Амстердаме собрались почти 800 гостей, чтобы отметить лучших в АВ-индустрии. Званый ужин начался с церемонии награждения победителей Опубликован список победителей Конкурса Проектов премии. На торжественную церемонию в зале Gashouder в Амстердаме собрались почти 800 гостей, чтобы отметить лучших в АВ-индустрии. Званый ужин начался с церемонии награждения победителей Конкурса Технологий . Затем были награждены успешно завершенные проекты, список которых включал в себя целый ряд вертикальных рынков. Организаторы сообщили, что в 2017 году было подано больше заявок и больше голосов, на церемонии присутствовало больше гостей, чем когда-либо прежде в 10-летней истории Премии.

Первый раз был учрежден приз «Соответствие стандартам INFOCOMM», его получила компания Integrated Audio Visual из Индии за проект оснащения сервисного центра крупного медицинского комплекса. В проекте были применены несколько стандартов INFOCOMM, обеспечивающие высокое качество услуг и согласованность работ.

Победители Конкурса Проектов 2017:

Ситуационные центры Polymedia Казахстан - ситуационный центр Атырауской области (Казахстан);

Корпоративный сектор Snelling Business Systems – Конгресс-центр Savoy Place (Великобритания)

Образовательный сектор Stouenborg – Комплекс Maersk в Копенгагенском университете (Дания).

Государственный сектор Projection Nouvelle – Зал ОАЭ, ООН (Швейцария).

Здравоохранение Jones AV - Das Bank (Великобритания) Отдых и развлечения Telmaco - Культурный центр фонда Ставроса Ниаркоса (SNFCC) (Греция)

Оснащение мероприятий Maxin10sity – Презентация светового шоу Audi Late Show Light (Германия)

Розничная торговля Questek Advanced Technologies - Центр обслуживания клиентов Telkom (Южная Африка).

Транспорт Delta Sound – Skybridge в аэропорту Gatwick

Музеи и выставки Kraftwerk Living Technologies / Macom – Экспозиция «Мир BMW» (Германия)

Международные проекты InDesign Technologies - Департамент образования г. Хобарт (Австралия)

Приз «Соответствие стандартам InfoComm» Integrated Audio Visual – Штаб-квартира Global Healthcare (Индия)

Премия «Консультант года» Питер Хант (Peter Hunt), Hewshott International