ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ INAVATION AWARDS

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Опубликован список победителей Конкурса Проектов премии InAVation Awards 2017
. На торжественную церемонию в зале Gashouder в Амстердаме собрались почти 800 гостей, чтобы отметить лучших в АВ-индустрии. Званый ужин начался с церемонии награждения победителей Конкурса Технологий
. Затем были награждены успешно завершенные проекты, список которых включал в себя целый ряд вертикальных рынков. Организаторы сообщили, что в 2017 году было подано больше заявок и больше голосов, на церемонии присутствовало больше гостей, чем когда-либо прежде в 10-летней истории Премии.
Первый раз был учрежден приз «Соответствие стандартам INFOCOMM», его получила компания Integrated Audio Visual из Индии за проект оснащения сервисного центра крупного медицинского комплекса. В проекте были применены несколько стандартов INFOCOMM, обеспечивающие высокое качество услуг и согласованность работ.
Победители Конкурса Проектов 2017:
Ситуационные центры
Polymedia Казахстан - ситуационный центр Атырауской области (Казахстан);
Корпоративный сектор
Snelling Business Systems – Конгресс-центр Savoy Place (Великобритания)
Образовательный сектор
Stouenborg – Комплекс Maersk в Копенгагенском университете (Дания).
Государственный сектор
Projection Nouvelle – Зал ОАЭ, ООН (Швейцария).
Здравоохранение
Jones AV - Das Bank (Великобритания)
Отдых и развлечения
Telmaco - Культурный центр фонда Ставроса Ниаркоса (SNFCC) (Греция)
Оснащение мероприятий
Maxin10sity – Презентация светового шоу Audi Late Show Light (Германия)
Розничная торговля
Questek Advanced Technologies - Центр обслуживания клиентов Telkom (Южная Африка).
Транспорт
Delta Sound – Skybridge в аэропорту Gatwick
Музеи и выставки
Kraftwerk Living Technologies / Macom – Экспозиция «Мир BMW» (Германия)
Международные проекты
InDesign Technologies - Департамент образования г. Хобарт (Австралия)
Приз «Соответствие стандартам InfoComm»
Integrated Audio Visual – Штаб-квартира Global Healthcare (Индия)
Премия «Консультант года»
Питер Хант (Peter Hunt), Hewshott International