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ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ INAVATION AWARDS
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Опубликован список победителей Конкурса Проектов премии InAVation Awards 2017. На торжественную церемонию в зале Gashouder в Амстердаме собрались почти 800 гостей, чтобы отметить лучших в АВ-индустрии. Званый ужин начался с церемонии награждения победителей Конкурса Технологий. Затем были награждены успешно завершенные проекты, список которых включал в себя целый ряд вертикальных рынков. Организаторы сообщили, что в 2017 году было подано больше заявок и больше голосов, на церемонии присутствовало больше гостей, чем когда-либо прежде в 10-летней истории Премии.

Первый раз был учрежден приз «Соответствие стандартам INFOCOMM», его получила компания Integrated Audio Visual из Индии за проект оснащения сервисного центра крупного медицинского комплекса. В проекте были применены несколько стандартов INFOCOMM, обеспечивающие высокое качество услуг и согласованность работ.

Победители Конкурса Проектов 2017:

Ситуационные центры
Polymedia Казахстан - ситуационный центр Атырауской области (Казахстан);

Корпоративный сектор
Snelling Business Systems – Конгресс-центр Savoy Place (Великобритания)

Образовательный сектор
Stouenborg – Комплекс Maersk в Копенгагенском университете (Дания).

Государственный сектор
Projection Nouvelle – Зал ОАЭ, ООН (Швейцария).

Здравоохранение
Jones AV - Das Bank (Великобритания)
 
Отдых и развлечения
Telmaco - Культурный центр фонда Ставроса Ниаркоса (SNFCC) (Греция)

Оснащение мероприятий
Maxin10sity – Презентация светового шоу Audi Late Show Light (Германия)

Розничная торговля
Questek Advanced Technologies - Центр обслуживания клиентов Telkom (Южная Африка).

Транспорт
Delta Sound – Skybridge в аэропорту Gatwick

Музеи и выставки 
Kraftwerk Living Technologies / Macom – Экспозиция «Мир BMW» (Германия)

Международные проекты
InDesign Technologies - Департамент образования г. Хобарт (Австралия)

Приз «Соответствие стандартам InfoComm»
Integrated Audio Visual – Штаб-квартира Global Healthcare (Индия)

Премия «Консультант года»
Питер Хант (Peter Hunt), Hewshott International
 
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