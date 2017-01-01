ЧИП ДЛЯ ГОЛОСОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ

Фото: Луис-Хосе Оливарес (Jose-Luis Olivares) / MIT





В Массачусетском Технологическом Институте (MIT, США) разработан специализированный чип, который может значительно удешевить системы автоматического распознавания речи и расширить ареал их применения. Чип отличается низким энергопотреблением, 0,2…10 мВт по сравнению с 1 Вт, «съедаемым» мобильным телефоном под управлением программного обеспечения для распознавания речи.





Заявленная экономия (от 90% до 99%) позволит внедрить голосовое управление в простые электронные устройства. В свою очередь, это окажет влияние на использование голосовых интерфейсов в «Интернете Вещей» (IoT). Часть энергии экономится с помощью схемы «обнаружения речевой активности», которая анализирует окружающий шум и запускает более сложную схему, только если обнаруживает речь.

Т.к. основная часть энергии «съедается» в процессе извлечения данных из полезного сигнала, главной задачей исследователей была минимизация их количества. В заявлении, опубликованном на веб-сайте MIT, Анантха Чандракасан (Anantha Chandrakasan), профессор электротехники и компьютерных наук в MIT, руководитель группы разработчиков нового чипа, сообщает: «Голосовой ввод станет естественным интерфейсом для многих носимых приложений и интеллектуальных устройств. Они уже сейчас настолько миниатюрны, что нуждаются в ином интерфейсе, нежели прикосновение или клавиатура. Наша разработка будет иметь решающее значение для внедрения экономичных (по сравнению с выполнением этих операций в облаке) речевых функций в носимые устройства».





Исследование финансировалось через Qmulus Project, совместное предприятие MIT и Quanta Computer, а прототип чипа был создан благодаря программе научного обмена компании Taiwan Semiconductor Manufacturing.