КОНВЕРТЕР DANTE/АНАЛОГ ОТ WORK PRO

Work Pro представила на выставке ISE 2017 преобразователь DD 4 (Dante/аналог и аналог/Dante) со встроенным DSP, 24-битным разрешением и частотой дискретизации 96 кГц.

Кроме того, на стенде компании демонстрировался приемник BLR 2 DSP (один стерео и два симметричных моно входа и два выхода) с микшером. Внутренний DSP обеспечивает эквализацию звукового сигнала по восьми полосам, настройку кроссовера, компрессора или задержки. Это устройство сопровождалось «парой»: передатчиком BLS 2 DSP с соответствующим коммутационным интерфейсом. Оба устройства могут питаться либо через PoE, либо через вход 12/24 В пост. тока.

Наконец, широкой публике был представлен BL AC 1 является обновлённой и расширенной версией LM GPIO, который предлагает три канала управления, 2 x RS485, 2 x RS232 и 2 x Ethernet. Рэковое устройство оборудовано интерфейсом на 16 оптронах и 6 выходах открытых коллекторов для управления по ИК-каналу. Управление BL AC 1 осуществляется по протоколам WorkCAD 3 и OSC. Программное обеспечение WorkCad3 обеспечивает конфигурацию устройств и создание персонализированных пользовательских интерфейсов управления для компьютеров, мобильных устройств и сенсорных панелей (напрямую или через аксессуары WorkPro).





Контакты компании Work Pro



