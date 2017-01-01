СИСТЕМА ЗАПИСИ EXTRON STUDIOSTATION

Extron Electronics представила настраиваемую систему для записи видео и аудио презентаций StudioStation. Чтобы включить систему, пользователи должны вставить в соответствующий порт USB-ключ. Система предназначена для записи действий на интерактивных досках, архивирования лекций, оценки студенческих работ и репетиций. Для записи HDMI-сигналов от источников с различными разрешениями StudioStation использует алгоритмы масштабирования и обработки сигналов Extron. По умолчанию запись настроен на скорость 5 Мбит/с с разрешением 720p в файл формата MP4. Конфигурация по умолчанию может быть настроена с использованием встроенной веб-страницы.

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