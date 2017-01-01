БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА ГДЕ УГОДНО





Исследовательская компания Disney Research разработала систему, которая способна без проводов заряжать электрические устройства в любом месте помещения. В статье, опубликованной на портале PLOS One, подробно описан процесс, где квазистатический полостной резонанс (QSCR) генерирует магнитное поле, с высокой степенью безопасности передающее до 1900 Вт на беспроводные блоки питания. Исследователи отмечают, что существующие системы, в частности, те, что используются в современных электрических зубных щетках, ограничены малым расстоянием.





Подход, подробно описанный его авторами Мэтью Чабалко (Matthew Chabalko), Мохсеном Шахмохаммади (Mohsen Shahmohammadi) и Алансоном Сэмплом (Alanson Sample) демонстрирует, что специализированные конструкции, например, шкафы, помещения и склады могут генерировать квазистатические магнитные поля.





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