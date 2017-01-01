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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОДУКТЫ MATROX
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Компания Matrox представила на выставке ISE 2017 линейку видеооборудования для конечных пользователей, включая двухпотоковое устройство записи лекций Monarch LCS. Также на выставке демонстрировалось H.264-совместимое семейство приборов Monarch для потокового вещания и записи видео, а также профессиональное приложение для записи с нескольких камер VS4Recorder.

На стенде компании интегрированное с контроллером Crestron устройство Matrox Monarch LCS демонстрировало приём сигнала на двух видеовходах SDI и HDMI (с видеокамер), а также компьютерного контента через порт HDMI. Новинка может быть использована в качестве автономного устройства или интегрирована в открытую систему управления видео (VMS) или лекциями (LMS). Есть возможность планирования рабочих операций. 

ПРИМЕНЕНИЕ: учебные аудитории, корпоративное видео, организация съёмок и демонстрации видео в турах.
 
Контакты компании Matrox
 
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