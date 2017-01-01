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SiliconCore ПОКАЗЫВАЕТ ПРОТОТИП LISA
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SiliconCore продемонстрировала на выставке ISE 2017 прототип платформы под названием LISA (LED In Silicon Array), где реализована производственная технология Chip On Board (COB). На выставке использовался светодиодный экран с шагом между пикселями 1,9 мм. Концепция такова: отдельные светодиоды напрямую впаяны в печатную плату, что устраняет использование компонентов для поверхностного монтажа (SMD). В результате экранные модули становятся механически более прочными и жесткий.

Платформа SiliconCore LISA отлично подходит для создания экранов высокого разрешения с шагом между пикселями до 10 мм и яркостью 8000 нит, а также для организация сенсорных приложений без применения стеклянных накладок.

ПРИМЕНЕНИЕ: “цифровая наружка”, ситуационные центры, офисные системы, домашние кинотеатры, розничная торговля.
 
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Январь-Февраль 2017

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