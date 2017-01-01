SiliconCore ПОКАЗЫВАЕТ ПРОТОТИП LISA

SiliconCore продемонстрировала на выставке ISE 2017 прототип платформы под названием LISA (LED In Silicon Array), где реализована производственная технология Chip On Board (COB). На выставке использовался светодиодный экран с шагом между пикселями 1,9 мм. Концепция такова: отдельные светодиоды напрямую впаяны в печатную плату, что устраняет использование компонентов для поверхностного монтажа (SMD). В результате экранные модули становятся механически более прочными и жесткий.





Платформа SiliconCore LISA отлично подходит для создания экранов высокого разрешения с шагом между пикселями до 10 мм и яркостью 8000 нит, а также для организация сенсорных приложений без применения стеклянных накладок.





ПРИМЕНЕНИЕ : “цифровая наружка”, ситуационные центры, офисные системы, домашние кинотеатры, розничная торговля.